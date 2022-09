Chùm ảnh: Mưa lớn làm sạt lở nhiều nơi ở Kon Tum

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, đường giao thông bị ngập lụt, hư hỏng khiến giao thông nhiều nơi ở Kon Tum bị chia cắt.

Sáng 28-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết huyện đã báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4.

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến cho nhiều vị trí trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông cây bị gãy đổ, đường sạt lở, nhiều diện tích cây trồng ngập úng, ngập cầu...

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 12 căn nhà bị tốc mái, một nhà khác bị xiêu vẹo.

Đường giao thông nhiều nơi bị sạt lở, ngập chia cắt tạm thời. Cụ thể, đường đi thôn Đắk Viên cây ngã đổ chắn đường. Cầu tràn Quốc lộ 40B bị ngập, nước tràn qua cầu giao thông bị ách tắc không đi lại được. Điều này đã làm cho hai xã Tê Xăng, xã Măng Ri bị cô lập tạm thời.

Tính từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 27-9 đã có 83 hộ với 380 khẩu của bảy xã đi sơ tán. Hai xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu đang tạm thời mất điện.

UBND huyện Tu Mơ Rông đang phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả do mưa lớn. Trong đó tập trung xác định các điểm dân cư có nguy cơ cao về sạt lở lất và lũ quét, vận động nhân dân không ngủ rẫy mà về nơi tránh trú an toàn.

Huyện Kon Plông có năm xã bị mất điện gồm Đăk Nên, Măng Bút, Đăk Ring, Pờ Ê và Đăk Tăng. Hiện trên địa bàn huyện có mưa nhỏ nhưng gió to.

Đến 6 giờ ngày 28-9, huyện Đăk Glei đang có mưa to, rất to, cường độ lớn kèm theo gió giật mạnh, mực nước sông, suối dâng lên rất nhanh. Các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek đang mất điện.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, cho biết bão số 4 gây sự cố mất điện tại 11 trạm ở các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông và Đăk Glei.

Do thời tiết gió to, ngành chưa triển khai lực lượng kiểm tra cụ thể và có phương án khắc phục. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ, các sự cố chủ yếu do cây ngã đổ, đứt dây điện, công tác khắc phục, khôi phục sẽ nhanh.

Dưới đây một số hình ảnh tình hình mưa lũ ở địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Chính quyền địa phương căng dây không để các phương tiện di chuyển qua Tỉnh lộ 672 dẫn vào xã Măng Ri. Ảnh: LX

Một đoạn đường giao thông bị sạt lở. Ảnh: LX

Đường bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh:LX

Cầu tràn 40B bị ngập. Ảnh: LX

Sạt lở trên Tỉnh lộ 672, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: AX

Bùn đất từ quả đồi đổ xuống Quốc lộ 40B. Ảnh: LX

Chính quyền địa phương cử người cắt cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

Từ sáng sớm chính quyền địa phương đã vào cuộc khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: AX

Người dân và chính quyền địa phương dọn cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

