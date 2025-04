'Trùm' ma túy bị phát hiện từ lời khai của tử tù

Nguyễn Thanh Trà và Lê Hân Vi (45 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, hôm 16/4.

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 10/2020, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Lê Hân Vi về quê tìm việc làm, sau đó nhận được điện thoại của người xưng là Ki Lắk. Được người này thuê đến TP HCM vận chuyển ma túy, Vi đồng ý rồi rủ anh họ Đỗ Hồng Phong (53 tuổi) cùng tham gia.

Từ quê vào đến Bến xe Miền Đông, Vi và Phong được người của Ki Lắk giao cho chiếc điện thoại đã cài đặt ứng dụng Viber và 50 triệu đồng để liên lạc, tiêu xài, thuê nhà làm nơi cất giữ ma túy.

Cả hai chọn thuê căn hộ tại Chung cư Bình Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức, sau đó được Ki Lắk cho tiền mua 2 xe máy làm phương tiện đi lại.

Bị cáo Nguyễn Thanh Trà (phải) và Lê Hân Vi tại tòa hôm 16/4. Ảnh: Phan Hồng

Khoảng trước Tết năm 2021, sau lần đi giao trót lọt 40 kg ma túy cho Ki Lắk, Vi được người này cho 700 triệu đồng để mua ôtô làm phương tiện đi giao nhận ma túy. Vi chỉ đạo Phong tìm thuê một tài xế và thuê nhà cho người này ở riêng.

Phong sau đó thuê Nguyễn Thanh Trà (là em con dì của Phong) làm tài xế và thuê căn hộ khác trong cùng khu Chung cư Bình Khánh cho ở riêng. Tiền lương của Phong, Trà và tiền thuê nhà, ăn uống đều do Vi chỉ trả.

Khoảng tháng 4/2021, trong lúc Phong về quê có việc gia đình, Vi nhận chỉ đạo của Ki Lắk chuẩn bị nhận ma túy. Người này đưa cho Vi số điện thoại người giao và hình ảnh tờ tiền làm mật khẩu nhận hàng.

Sáng hôm sau, Vi kêu Trà chở đến đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc khu dân cư Sala, TP Thủ Đức. Sau khi xác định đúng mật khẩu người giao hàng, Trà và Vi nhận hai thùng xoài đem về căn hộ cất giữ. Vi đổ thùng xoài ra, thấy bên trong có khoảng 100 kg ma túy các loại. Thấy số lượng "hàng" quá lớn, Trà sợ nhưng sau đó được Vi hứa "xong chuyến này sẽ cho 100 triệu đồng" nên anh ta đồng ý.

Theo chỉ đạo của Ki Lắk, số ma túy trên Vi đã giao cho mối ở nhiều nơi nhưng không nhớ số lượng. Khi cần giao ma túy, Vi đóng gói vào thùng carton cho thêm bánh kẹo, kêu Trà chở đi.

Ngày 27/4/2021, do Vi đi Đà Nẵng thăm bạn gái nên chỉ cho Phong biết nơi cất ma túy để lấy giao cho khách. Ngày hôm sau, Ki Lắk tiếp tục gọi điện yêu cầu Vi đi nhận ma túy. Phong sau đó đã đi nhận thay cho Vi một valy ma tuý tại khu vực chung cư Đức Khải mang về căn hộ cất giấu.

Theo chỉ đạo của Ki Lắk, Phong và Trà đã đóng một phần ma tuý mới nhận về, cùng với số ma tuý còn tồn vào 3 thùng sơn, chuẩn bị mang đi giao cho khách.

Sáng 29/4/2021, tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Phong và Trà đang xách 3 thùng sơn cho vào ôtô có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện bên trong cất giấu gần 18 kg ma tuý.

Khám xét căn hộ của Phong ở Khu chung cư Bình Khánh, Phường An Phú, cảnh sát phát hiện thêm hơn 18 kg ma tuý các loại cất giấu trên trần thạch cao nhà vệ sinh. Biết Phong và Trà bị bắt, Vi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Trà và Phong không khai về việc Vi có liên quan đến vụ án cũng như giữ vai trò cầm đầu nên nhà chức trách không có căn cứ xử lý. Tương tự, Ki Lắk và người giao ma túy cho Vi và đồng phạm cũng không rõ lai lịch nên cơ quan điều tra chưa thể xử lý.

Tử tù muốn lập công chuộc tội

Tháng 8/2022, Phong và Trà bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Ở vụ án này, Phong phải chịu trách nhiệm về tổng trọng lượng 36 kg ma túy bị bắt quả tang và khám xét tại nhà. Cơ quan điều tra chỉ có căn cứ buộc Trà phải chịu trách nhiệm về số ma túy vận chuyển là 28 kg/36 kg ma túy tang vật của vụ án. Cả hai sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian chờ tòa thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm, Trà một phần ăn năn hối hận và muốn lập công chuộc tội nên ngày 27/2/2023 đã gửi đơn tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tố giác Lê Hân Vi là người cầm đầu đường dây.

Tháng 9/2023, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo của Trà và Phong, tuyên y án tử hình. Theo HĐXX phúc thẩm, số lượng ma túy các bị cáo vận chuyển là đặc biệt lớn. Việc bị cáo Trà tố cáo hành vi phạm tội của Vi chưa được cơ quan điều tra xác minh làm rõ nên chưa có căn cứ xem xét đây là tình tiết lập công.

Hơn một tháng sau, ngày 24/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Vi về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Do anh ta đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã. Đến tháng 6/2024, Vi bị bắt.

Quá trình điều tra, Trà tự nguyện khai nhận thêm về vai trò giúp sức cho Vi trong việc vận chuyển 8 kg ma túy (nằm trong số 36 kg ma túy bị thu giữ). Do đó, đến tháng 10/2024, cơ quan điều tra khởi tố Trà trong vụ án thứ 2. Bị cáo tiếp tục bị truy tố, xét xử thêm về hành vi vận chuyển 8 kg ma túy ở bản án trước chưa đủ cơ sở xử lý.

Như vậy, Vi, Phong và Trà đều phải chịu trách nhiệm đối với tổng số ma túy tại thời điểm bị bắt là 36 kg.

Vi còn khai nhận vận chuyển trót lọt 40 kg ma túy trước Tết năm 2021 cho Ki Lắk. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, nhà chức trách chưa có các căn cứ buộc tội khác.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vận chuyển số ma túy đặc biệt lớn nên cần xử phạt mức án nghiêm khắc. Từ đó HĐXX tuyên phạt Vi mức án tử hình.

Tòa ghi nhận bị cáo Trà ăn năn hối cải và áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự (người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án) nên giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên mức án tù chung thân.

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án trước đó, Trà phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.