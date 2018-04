Quan lộ của 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố trong vụ Vũ “nhôm”

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 08:16 AM (GMT+7)

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến từng kinh qua nhiều vị trí công tác.

Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố liên quan tới vụ Vũ “nhôm”.

Ngày 17/4, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can liên quan tới vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm”).

Trong 7 người bị cơ quan khởi tố có 2 bị can từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Cả ông Minh và ông Chiến đều bị cơ quan điều tra khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Trần Văn Minh sinh năm 1955, quê ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, học vấn Tiến sĩ kỹ thuật.

Quá trình công tác, ông Minh nắm giữ nhiều chức vụ cao tại TP.Đà Nẵng. Từ năm 1998-2003, ông Minh giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Năm 2003, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Năm 2006, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa VII, ông Trần Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011), ông Trần Văn Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Tháng 6/2011, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Văn Minh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 8/2011, theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Văn Minh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Về ông Văn Hữu Chiến (sinh năm 1954, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), trước khi giữ cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông - công chính TP.Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP kiêm trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Tháng 9/2011, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Chiến giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 10/2011, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng phiên họp bất thường đã bầu ông Chiến giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đến tháng 1/2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Hiện ông Chiến đảm nhận công việc là Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng.