CSGT Vĩnh Long lên tiếng khi bị tố gây tai nạn rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 17:24 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định không có việc lực lượng làm nhiệm vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 8-3, trao đổi với phóng viên, thượng tá Hồ Văn Út Anh, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, khẳng định không có chuyện lực lượng CSGT Vĩnh Long tông xe máy rồi bỏ chạy như nội dung đăng trên Facebook".

Trước đó, một tài khoản trên Facebook có tên P.T vào sáng 8-3 đã chia sẻ nội dung (nguyên văn): "CHIA SẺ KHẨN: Khoảng 23h ngày 7/3, tại khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long có chiếc xe ô tô hình dáng giống xe đặc chủng CSGT va chạm với một xe máy. Chiếc xe giống xe CSGT thụng capo và rơi cản trước. Sau đó, xe này nhanh chóng rời hiện trường trong sự phản đối của người dân. Bạn nào có camera hành trình tình cờ ghi được bất cứ thông tin nào liên quan xin vui lòng hỗ trợ. Kính nhờ cộng đồng mạng chia sẻ để công an dễ làm việc!".

Chia sẻ trên tài khoản P.T. Ảnh: Facebook

Kèm theo đó, tài khoản này chia sẻ đoạn clip ngắn 1 phút 17 giây cho thấy xe ôtô của lực lượng CSGT rời khỏi hiện trường, giữa làn xe ôtô trên Quốc lộ 1 là chiếc xe máy bị bể nhưng không thấy nạn nhân.

Theo thượng tá Hồ Văn Út Anh, xe ôtô trên là của đội 19.1, trực thuộc Phòng CSGT. Vào khuya 7-3, lực lượng CSGT tỉnh truy quét nạn tụ tập đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua Khu Công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Nam thanh niên được nhắc trong đoạn chia sẻ trên (có nồng độ cồn vượt quá quy định) đã tông trực tiếp vào xe của lực lượng.

Hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng. Ảnh: Facebook P.T

"Do người này bị thương quá nặng nên anh em dùng xe ôtô công vụ chở đi thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Do chiếc ôtô của CSGT va chạm với xe máy của nam thanh niên hư hỏng nặng phải nhờ xe cẩu đưa quay lại hiện trường để Công an huyện Long Hồ lập hồ sơ xử lý tai nạn", thượng tá Hồ Văn Út Anh nói.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/csgt-vinh-long-len-tieng-khi-bi-to-gay-tai-nan-roi-bo-tron-2020030815...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/csgt-vinh-long-len-tieng-khi-bi-to-gay-tai-nan-roi-bo-tron-20200308154026409.htm