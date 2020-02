Hai thanh niên lao thẳng xe máy vào đại úy CSGT đang làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 20:33 PM (GMT+7)

Cú tông mạnh khiến đại úy CSGT Quảng Trị bị gãy chân, trong khi đó 2 thanh niên điều khiển xe máy bị người dân khống chế ngay sau đó.

Vụ việc trên xảy ra khoảng 14 giờ 30 chiều nay (7-2) tại Quốc lộ 9, đoạn qua phường 3, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ việc

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP Đông Hà đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện xe máy BKS 74C1-379.62 do Nguyễn Văn Thăng (21 tuổi) và Đào Ngọc Thịnh (24 tuổi; cùng ngụ tại TP Đông Hà) điều khiển tốc độ cao và không có gương chiếu hậu. Lúc này, đại uý Nguyễn Việt Hải, Đội CSGT-TT, Công an TP Đông Hà ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên 2 thanh niên trên không chấp hành, lao thẳng xe máy vào đại úy Hải.

Cú tông khiến cả 3 người ngã xuống đường, đại uý Hải bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thăng và Thịnh bị người dân khống chế và bàn giao lực lượng công an ngay sau đó.

Hiện, Công an TP Đông Hà đang tạm giữ 2 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hai-thanh-nien-lao-thang-xe-may-vao-dai-uy-csgt-dang-lam-nhiem-vu-20200207180349237.htm