Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai bị bắt

Chiều ngày 6-5, liên quan đến vụ sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (6001S, đóng tại KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Lợi (41 tuổi, Phó giám đốc, Phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can để điều tra.

Công an tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S. Ảnh: VŨ HỘI.

Chiều 6-5, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động kể từ ngày 7-5.

Trước đó, vào tháng 5-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Quá trình mở rộng điều tra, đến tháng 11-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can khác gồm: Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh (60-02S) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Việt Hồng - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Được biết, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S) thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai quản lý là Trung tâm Đăng kiểm lớn nhất tỉnh này.

