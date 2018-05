Phó Cục trưởng C50 vừa tử vong từng báo cáo phá 3 chuyên án bắt bạc

Cách đây hơn 2 năm, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) từng báo cáo về 3 chuyên án bắt bạc lớn tại Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Như Dân Việt thông tin, sáng nay (4.5), Đại tá Võ Tuấn Dũng được phát hiện chết trong phòng làm việc tại trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội). Tính tới 13 giờ cùng ngày, Bộ Công an chưa chính thức lên tiếng xung quanh vụ việc này.

Trong sáng nay, khi trao đổi với PV, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ông chưa nhận được thông tin về vụ việc.

Đại tá Võ Tuấn Dũng là người không xuất hiện nhiều trên báo chí. Tên tuổi của vị Phó Cục trưởng này chỉ xuất hiện dồn dập sau cái chết bất ngờ của ông vào sáng nay.

Cách đây hơn 2 năm, tại buổi lễ khen thưởng thành tích của C50 khi xuất sắc khám phá 3 chuyên án đánh bạc với tổng số tiền gần 9 nghìn tỷ đồng. Tại buổi lễ này, Đại tá Võ Tuấn Dũng đã báo cáo tóm tắt 3 chuyên án lớn.

Trong 3 chuyên án đáng chú ý chuyên án C50 phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây đánh bạc tại Hải Dương. Đường dây này do đối tượng Bùi Khắc Hiền, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội cầm đầu; phối hợp với Công an TP Hải Phòng làm rõ các đối tượng đánh bạc, đại lý và đặc biệt đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này chính là đối tượng Bùi Khắc Hiền (là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm tại Hải Dương).

Theo tường thuật của báo Công an Nhân dân, sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu và có đủ căn cứ phá án, C50 đã phối hợp với Công an TP. Hải Phòng, Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP. Hà Nội đồng loạt phá án tại 4 địa điểm, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong hai đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet trong đó có Bùi Khắc Hiền là đối tượng chính của hai chuyên án. Đã thu giữ nhiều tiền và tài sản cùng nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại sự kiện Security World 2016, Đại tá Võ Tuấn Dũng cho biết, Việt Nam đã được dự báo có thể là một trong những khu vực nóng bỏng về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Dữ liệu của hãng bảo mật Symantec cho thấy, Việt Nam hiện đang đứng thứ 11 trên toàn cầu về các hoạt động đe dọa tấn công mạng. Những hoạt động đe dọa nhắm vào cơ quan doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam bao gồm: tấn công có chủ đích, các mối đe dọa trên thiết bị di động, phát tán mã độc, virus và đánh cắp dữ liệu.

"Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin chính từ các biện pháp quản lý bảo mật kém, nhiều lỗ hổng, dễ phá giải hoặc người sử dụng có quyền truy cập hệ thống nắm được các điểm yếu hay vô tình tạo cơ hội cho người khác truy cập đánh cắp dữ liệu" - Đại tá Dũng khẳng định.

Trả lời phỏng vấn báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm đánh bạc vào dịp sự kiện bóng đá quốc tế lớn, Đại tá Võ Tuấn Dũng cho biết, vào mùa Euro, các chiến sĩ phải ngồi lì bên máy tính, lên diễn đàn nắm thông tin, kiểm soát các website xem đã ngăn chặn được đầy đủ chưa, có trang nào mới "khai sinh" để có biện pháp kịp thời…

Ông cho biết thêm, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet là loại tội phạm có áp dụng những công nghệ mới vào việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, nó đã gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra của các địa phương trong công tác thu thập chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội.