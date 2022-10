Phố cổ Hội An chìm sâu trong nước lũ

Thứ Tư, ngày 12/10/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mưa lớn những ngày qua dẫn đến mực nước từ thượng nguồn đổ về, khiến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam ngập sâu trong nước lũ.

Theo đó, ngày 11-10, nhiều tuyến đường phố cổ Hội An ngập sâu do nước lũ sông Hoài dâng cao. Trưa cùng ngày, mực nước lũ tại Hội An là 2,21m (trên báo động 3: 0,11m).

Ghi nhận của chúng tôi, nước lũ dâng gây ngập sâu các tuyến đường trung tâm phố cổ Hội An từ đêm qua. Đến chiều 11/10, hầu hết các tuyến phố đều ngập sâu hơn 1m. Hiện người dân dùng ghe để di chuyển đi và chở du khách đến nơi an toàn.

Trước đó, các hộ kinh doanh tại khu phố cổ Hội An đã di dời tài sản và sơ tán đến nơi cao ráo. Các tuyến đường ngập nước đều được lực lượng chức năng chăng dây, nghiêm cấm người qua lại để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh phố cổ Hội An ngập nước:

Nguồn: https://congan.com.vn/doi-song/quang-nam-pho-co-hoi-an-ngap-sau-trong-nuoc_138230.htmlNguồn: https://congan.com.vn/doi-song/quang-nam-pho-co-hoi-an-ngap-sau-trong-nuoc_138230.html