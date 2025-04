Phi công hạ cánh xuống Sân bay Đà Nẵng nhiều lần bị chiếu đèn laze

Ngày 25-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng vừa ký văn bản gửi Công an tỉnh, UBND các huyện về việc xử lý tình trạng sử dụng đèn chiếu laze ảnh hưởng hoạt động bay Sân bay Đà Nẵng.

Phi công hạ cánh xuống Sân bay Đà Nẵng liên tục bị chiếu laze. Ảnh: AI

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có văn bản kiến nghị UBND tỉnh và Công an Quảng Nam về việc xử lý tình trạng chiếu đèn laze ảnh hưởng hoạt động bay.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tình trạng chiếu đèn laze gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hoạt động bay. Đơn vị này ghi nhận ít nhất 12 vụ, kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo báo cáo của các Tổ lái chuyến bay bị ảnh hưởng trong quá trình tiếp cận hạ cánh thì khu vực xảy ra chiếu laze cách sân bay từ 12-15 km, với độ cao từ 600-900m.

Hành vi này cực kỳ nguy hiểm vì có khả năng làm phi công bị mất thị giác tạm thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thao tác điều khiển trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh – một giai đoạn đòi hỏi độ chính xác và tập trung cao của con người.

Ngày 11-4, Cảng hàng không miền trung có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp xử lý hành vi chiếu Laze lên tàu bay tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác minh, ngăn chặn được đối tượng có hành vi cố ý trên và đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn trong các đêm 15 đến 17-4.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, đặc biệt trong dịp lễ 30-4, 1-5 và cao điểm mùa hè năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam xem xét và chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra địa bàn để ngăn chặn kịp thời các hành vi chiếu đèn laze vào tàu bay.

Đồng thời, chính quyền địa phương cơ sở tổ chức phổ biến tuyên truyền người dân tuân thủ pháp luật an ninh an toàn hàng không, đặc biệt không sử dụng đèn chiếu công suất lớn, đèn laze, vật thể bay không người lái, thả diều, bóng bay.... trong khu vực tiếp cận sân bay Đà Nẵng.