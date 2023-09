Phạt người đưa tin thất thiệt về lây nhiễm HIV ở Hải Phòng

Sáng 1-9, theo thông tin từ UBND huyện An Dương, Hải Phòng, huyện này vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng trên mạng Facebook với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo đó, trong các ngày 29 và 30-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin “4 nữ nhân viên Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng có hành vi bán dâm, gây lây lan HIV cho nhiều người và bị bắt giữ".

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nắm tình hình; kiểm tra, rà soát các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội và trực tiếp xuống làm việc với các bộ phận chức năng Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng và các cá nhân liên quan.

Công an huyện An Dương làm việc với người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh: CTTĐT An Dương

Qua xác minh ban đầu, các cá nhân liên quan khẳng định mình bị vu khống, không liên quan đến vụ việc trên; các thông tin trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ là không chính xác; đồng thời ba nữ nhân viên đã xuất trình các kết quả xét nghiệm test nhanh HIV có kết quả “Âm tính”, một trường hợp đang mang thai 30 tuần nên không tiện xét nghiệm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện An Dương đã xác định trên địa bàn huyện có một trường hợp đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc vụ việc liên quan đến Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

Ngày 31-8, Công an huyện An Dương đã mời ĐTHN có địa chỉ đăng ký thường trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, hiện đang cư trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An là chủ facebook có tên “Đặng N” lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ĐTHN đã thừa nhận hành vi đăng tải trên facebook cá nhân với nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc vụ việc liên quan đến bốn nữ nhân viên Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng vì muốn có tin giật gân, thu hút người khác trên mạng.

Công an huyện An Dương đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ĐTHN số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu ĐTHN gỡ bỏ, đính chính các thông tin sai sự thật trên trang cá nhân.

Liên quan đến sự việc tung tin thất thiệt này, theo nguồn tin của PLO, hiện, công an thành phố Hải Phòng cũng đã làm việc với ba người khác tung tin trên mạng xã hội, đồng thời xử phạt ba người này.

Trước đó, tối 30-8, Công ty LG Display cũng đã có văn bản đề nghị Công an Hải Phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giải quyết việc lan truyền tin đồn chưa được xác minh về nhân viên Công ty.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]