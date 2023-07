3 người đăng tin giả "46 người đàn ông quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV" bị phạt 22,5 triệu đồng

Ngày 13-7, Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với 3 người tung tin sai sự thật về việc "46 người đàn ông trên địa bàn huyện quan hệ với một phụ nữ nhiễm HIV".

Cả 3 người này đều sinh sống trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. Mức phạt với mỗi người là 7,5 triệu đồng (tổng số tiền xử phạt là 22,5 triệu đồng).

Ông Phạm Văn Tuấn (bị che mặt) bị công an triệu tập làm việc.

Trong vụ việc này, Công an huyện Tứ Kỳ còn triệu tập Phạm Văn Tuấn, trú tại xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, vì hành vi vi phạm được Tuấn thực hiện tại Công ty, trên địa bàn TP Hải Dương nên công an huyện Tứ Kỳ đã chuyển hồ sơ trường hợp này cho Công an TP Hải Dương xử lý.

Trước đó, vào hôm 7-7, trên một số diễn đàn của mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một số bài đăng như: "Huyện Tứ Kỳ 46 nhà tan nát vì ngủ với 1 em HIV", "toang rồi 46 anh Tứ Kỳ ơi"...

Bài viết chia sẻ nội dung không đúng sự thật (Ảnh chụp màn hình)

Dưới mỗi stt lại có nhiều bình luận, chia sẻ khẳng định đây là thông tin về "46 người đàn ông ở huyện Tứ Kỳ đã quan hệ với một người phụ nữ có HIV" và bày tỏ thái độ trêu đùa, chê trách những người đàn ông này.

1 ngày sau đó, Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã triệu tập Phạm Văn Tuấn cùng 3 người khác để làm rõ thông tin được đăng tải.

Tại cơ quan công an, những người này đã thừa nhận sai phạm, đăng tin không có căn cứ và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin sai sự thật trên.

Nguồn: https://plo.vn/3-nguoi-dang-tin-gia-46-nguoi-dan-ong-quan-he-voi-mot-phu-nu-nhiem-hiv-bi-phat-22...Nguồn: https://plo.vn/3-nguoi-dang-tin-gia-46-nguoi-dan-ong-quan-he-voi-mot-phu-nu-nhiem-hiv-bi-phat-225-trieu-dong-post742187.html