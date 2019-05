Phát ngôn "sốc" của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La trong tâm bão mua, bán điểm

Thứ Hai, ngày 27/05/2019 10:38 AM (GMT+7)

Liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La từng khẳng định, toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào. Đối với lời khai của cấp dưới về việc “đặt hàng” 8 thí sinh, ông Đức đáp: “Bố láo bố lếu, làm gì có chuyện...".

Sơn La Sự kiện:

Ông Hoàng Tiến Đức (bên phải ngoài cùng). Ảnh cắt từ clip do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La, bị can Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khai, ngày 28/6/2018, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức đã gọi ông Yến đến phòng làm việc đưa cho hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Đáng lưu tâm, khi báo Người đưa tin hỏi về lời khai “đặt hàng” 8 thí sinh Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La đáp rằng: “Bố láo, bố lếu, làm gì có chuyện đấy”.

Ngoài ra, trước những thông tin về tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ngày 19/7/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định với báo chí: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào... Qua báo cáo của các điểm thi, các tổ chấm cho thấy không có sự bất thường.

“Anh em chấm theo đúng quy trình quy định và cho ra kết quả như thế, còn làm sao tôi biết được”, ông Đức nói và nhận định, kết quả thi của những thí sinh điểm cao ở Sơn La là do sự cố gắng nỗ lực của thầy cô, của bản thân các em, và cũng khó mà nói (giải thích) được việc cao, thấp.

“Tôi đã yêu cầu anh em báo cáo, và anh em đã báo cáo lại với tôi là những em đó có học lực khá, giỏi. Thực tế có những bộ môn mà các em học sinh ở vùng sâu vùng xa cũng điểm cao”, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định.

Trước đó, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất. Ông Đức nghỉ phép khi Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh ở tỉnh Sơn La trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm.

Ngày 24/5, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 8 bị can là cán bộ Sở GD&ĐT và công an tỉnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ án này liên quan tới việc gian lận điểm thi Tốt nghiệp THPT 2018 tại tỉnh Sơn La. Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Sơn La cũng đề nghị Viện KSND tỉnh Sơn La truy tố 8 bị can cùng về tội danh nêu trên.

Trong số này, có 6 bị can thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La gồm: Trần Xuân Yến - nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục (KT&QLCLGD); Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng KT&QLCLGD; Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng KT&QLCLGD; Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng; ông Đặng Văn Thủy - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La.

Hai bị can là cán bộ thuộc Công an tỉnh Sơn La gồm: cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng và thiếu tá Đinh Hải Sơn - nguyên cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ.