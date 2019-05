Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Đề nghị truy tố 8 bị can

Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 11:19 AM (GMT+7)

Đây chỉ là giai đoạn 1 của vụ án, các bị can bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ liên quan vụ án gian lận ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Trần Xuân Yến. (Ảnh do công an cung cấp)

Trong 8 bị can, đáng chú ý nhất là ông Trần Xuân Yến, khi bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Sơn La, phụ trách việc tổ chức kỳ thi này tại tỉnh Sơn La. Ông Yến cũng là người có chức vụ, quyền hạn lớn nhất trong số các bị can của vụ án này, tính đến nay. 7 người khác, ngoài ông Đặng Văn Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La) và 2 cán bộ của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La là nguyên trung tá Đỗ Khắc Hưng và nguyên thiếu tá Đinh Hải Sơn, những người còn lại đều là cán bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, gồm: Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng; Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, cùng phó phòng là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và một chuyên viên của phòng này là bà Nguyễn Thị Hồng Nga.

Đây mới chỉ là giai đoạn 1 vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La. Trong giai đoạn này, CQĐT tập trung làm rõ hành vi của 8 bị can trong việc sửa điểm thi trắc nghiệm cho 44 thí sinh và sửa điểm thi tự luận môn văn cho một số thí sinh khác, cũng như sự tiếp tay của 2 cán bộ công an; làm rõ động cơ sửa bài thi, điểm thi; cách thức sửa bài thi, điểm thi; mức độ can dự của từng cá nhân trong đường dây này.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, trong 44 thí sinh được nâng điểm của tỉnh Sơn La, có tới 12 trường hợp là con các cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh này. Trong đó có con của các vị phó giám đốc sở, chánh thanh tra, trưởng phòng, hiệu trưởng và giáo viên một số trường trên địa bàn. Mức được sửa là từ 3 điểm đến 17,75 điểm. Trong số thí sinh được sửa điểm, có thí sinh trúng tuyển ngành y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội với điểm số 28,4 và lọt tốp 3 thí sinh có điểm cao nhất vào trường. Cụ thể, điểm toán của thí sinh này là 9,4 điểm; điểm hóa: 9,5 và sinh là 9,5 điểm. Tuy nhiên, theo kết quả chấm thẩm định, điểm lần lượt của thí sinh này là toán: 5,6 điểm; hóa: 3,4 điểm; sinh: 4 điểm, tổng điểm 3 môn là 13.