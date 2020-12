Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440

Cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang xác định có tất cả 9 người nhập cảnh trái phép cùng với người đàn ông mắc Covid-19 (bệnh nhân 1440) nên tiếp tục truy vết, khoanh vùng.

Ngày 31-12, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện ngoài 5 đối tượng đi chung xe với bệnh nhân 1440, đi từ biên giới Myanmar, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam, còn có 3 phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép.

Ô tô do tài xế M.V.T chở 6 người trong nhóm thứ nhất

Nhóm người này khi đến khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú thì chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 6 người lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T điều khiển. Nhóm thứ hai gồm 3 người phụ nữ còn lại được ông T.V.U (đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, đang cách ly tại huyện An Phú) điều khiển ô tô BKS 67A-15173 đón khách tại gầm cầu C3. Lộ trình xe đi qua ấp Búng Nhỏ đến chợ Đồng Ky rồi chạy thẳng quốc lộ 91B đến gần cầu Cồn Tiên thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú. Khi xe cách vòng xuyến cầu Cồn Tiên khoảng 20 m thì tài xế thả 1 người khách đi Cà Mau xuống.

Người khách này được T.V.U giao cho người bạn tên Th. (đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, đang cách ly tại TP Châu Đốc) chở về Cà Mau (xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Ngay sau đó, T.V.U chở 2 người còn lại chạy tiếp qua phà Châu Giang (TP Châu Đốc) đi qua phà Mương Miễu tuyến Tân Châu - Hồng Ngự rồi đi tiếp đến huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), Tân Hưng (Long An). Trên đường đi, tài xế có ghé một quán phở ven đường (không rõ tên quán) để ăn uống, 2 người khách thì ngủ trên xe.

Sau đó, xe đi thẳng đến TP HCM rồi đến chợ An Đông để 2 người khách này ghé tiệm vàng đổi tiền khoảng 20 phút (không nhớ tên tiệm). Người khách số 1 xuống tại đây, người khách số 2 yêu cầu T.V.U chở đến điểm đến theo hướng dẫn của Google Map vào hẻm khoảng 500 m thì đến nhà khách số 2 (không rõ đường đi, địa chỉ). Khoảng cách từ tiệm vàng đến nhà khách số 2 khoảng 6 km.

