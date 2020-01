Phan Văn Anh Vũ nói "ghi số tiền đứng tên Trương Duy Nhất cho vui"

Ông Trương Duy Nhất là bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào tháng 8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Trương Duy Nhất. Theo kết luận điều tra, năm 2003, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương tạo điều kiện bán nhà, đất công sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn thành phố làm trụ sở. Ông Trương Duy Nhất khi đó là trưởng văn phòng báo Đại đoàn kết tại Đà Nẵng đã ký 3 văn bản gửi UBND TP. Đà Nẵng đề nghị được mua nhà theo diện công sản, không tính hệ số sinh lợi để làm trụ sở văn phòng. Trước khi ký các văn bản trên, bị can không báo cáo xin ý kiến Ban biên tập báo. Ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định bán cho Văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết nhà, đất công sản số 82 (68 cũ) Trần Quốc Toản (phường Hải Châu, quận Hải Châu) với giá 674 triệu đồng. Sau khi nhận được quyết định trên, ông Trương Duy Nhất đã cho Phan Văn Anh Vũ - Giám đốc Công ty Xây dựng 79 thay báo Đại đoàn kết nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Ngày 20/8/2004, ông Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho Công ty Xây dựng 79 bằng giá mua của nhà nước. Hành vi của ông Trương Duy Nhất được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ đồng (tính đến thời điểm phát hiện sai phạm tháng 4/2018).