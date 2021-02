PC08 Công an TP.HCM nói về việc Youtuber quay phim CSGT

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 17:01 PM (GMT+7)

Theo đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, người dân được quyền giám sát nhưng không được làm cản trở hoạt động của lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người (được cho là các youtuber) dùng điện thoại ghi hình "để giám sát" một Đội CSGT đang làm nhiệm vụ gần KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Qua tìm hiểu của PLO, đơn vị CSGT này là Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT - PC08 Công an TP.HCM.

Trong clip, người quay phim cho rằng việc CSGT dựng cọc tiêu để làm nhiệm vụ là lấn chiếm lòng lề đường. “Các anh muốn giăng dây đặt cọc tiêu thì phải có chữ ký của lãnh đạo” – người này nói.

CSGT Phú Lâm trả lời rằng đơn vị này có kế hoạch cụ thể, được phê duyệt nhưng không thể cho người dân xem.

Nhóm người ghi hình, giám sát CSGT tại KCN Vĩnh Lộc. Ảnh chụp màn hình

Ngày 23-2, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết Phòng đã nhận được báo cáo của Đội CSGT Phú Lâm về vụ việc này. Lãnh đạo PC08 khẳng định việc lực lượng CSGT dựng cọc tiêu, tổ chức kiểm tra chuyên đề trong sự việc trên là hoàn toàn đúng với quy định. CSGT được dừng phương tiện ở vị trí thích hợp để kiểm tra.

“Người dân được quyền giám sát nhưng không được làm cản trở hoạt động của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ” – lãnh đạo PC08 nói.

Đại diện PC08 cũng cho biết, CSGT thực hiện chuyên đề kiểm tra đều tuân thủ đầy đủ quy định về biển báo, cọc tiêu. “Người dân có quyền giám sát nhưng chỉ được đứng ngoài khu vực cô lập, tức là khu vực ngoài cọc tiêu để giám sát bằng hình thức ghi âm, quay phim…. Và chỉ được quyền giám sát chứ không được quyền kiểm tra kế hoạch. Mà người dân có thể lên trang thông tin điện tử hoặc đến trụ sở đơn vị để xem thông tin được niêm yết tại đây” – đại diện PC08 nói.

PC08 cũng thông tin, hiện nay Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 15-1-2020 đã quy định rõ về vấn đề này.

Trong đó, Điều 10 nêu những việc nhân dân giám sát công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gồm: Việc thi hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ.

“Việc nhân dân giám sát công an nhân dân thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ” – PC08 nói.

Ngoài ra, Điều 11 cũng quy định hình thức giám sát của người dân gồm: Thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đặc biệt, việc giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông); tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/pc08-cong-an-tphcm-noi-ve-viec-youtuber-quay-phim-csgt-968709.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/pc08-cong-an-tphcm-noi-ve-viec-youtuber-quay-phim-csgt-968709.html