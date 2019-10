Cục trưởng CSGT: Người dân muốn ghi âm, ghi hình CSGT phải giữ khoảng cách nhất định

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 02:00 AM (GMT+7)

Theo Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT, người dân muốn giám sát CSGT bằng cách ghi âm, ghi hình sẽ phải giữ những khoảng cách nhất định, để làm sao không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của CSGT.

Dự thảo Thông tư mới nhất của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (thay thế Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009) đang được lấy ý kiến rộng rãi ý kiến của người dân và các cơ quan, đoàn thể khác.

Theo đó, dự thảo mới đã bổ sung thêm một số hình thức giám sát của người dân đối với hoạt động của công an nhân dân. Cụ thể, người dân được thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSGT, trong đó gồm: Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và giám sát việc chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

CSGT ghi hình người vi phạm - Ảnh: LÊ PHONG

Việc giám sát có thể được áp dụng theo hình thức thông qua các thông tin công khai của công an và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân; thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nói thêm về việc này, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT thuộc Bộ Công an, cho biết hiện trong văn bản dưới luật có hình thức giám sát trực tiếp là quan sát nhưng hình thức này rất trừu tượng, vì có thể cảm quan của người này với người kia khác nhau và có thiên lệch ý kiến chủ quan. Do vậy, việc bổ sung ghi âm, ghi hình là nhằm cụ thể hóa hơn quyền giám sát của người dân.

"Người dân có quyền ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật, nhưng trong quá trình giám sát, tránh gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của lực lượng CSGT. Trong những khu vực có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, người dân muốn giám sát CSGT bằng cách ghi âm, ghi hình sẽ phải giữ những khoảng cách nhất định, để làm sao không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lực lượng. Ngoài ra, trong trường hợp CSGT phối hợp với lực lượng khác truy bắt tội phạm, thì người dân cũng cần biết để không cản trở đến hoạt động phòng chống tội phạm của công an, và đảm bảo an toàn cho mình cũng như cho lực lượng thực thi công vụ"- ông Dũng nói.

Trước đó, cuối tháng 6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhưng đã bỏ nội dung người dân được phép ghi âm, ghi hình, quan sát trực tiếp hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Sau đó, dư luận đã có nhiều ý kiến không đồng tình về việc này.