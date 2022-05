Ông Trà Thanh Danh giữ chức Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi

Ngày 12/4, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương...