Đại tá Nguyễn Văn Hận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Thứ Ba, ngày 12/04/2022 19:23 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 12/4, tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Đến dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh...

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thay cho Đại tá Đỗ Triệu Phong đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kể từ ngày 1/3/2022.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Hận giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Hận được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tá Nguyễn Văn Hận cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại tá Nguyễn Văn Hận ở cương vị công tác mới cần tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các ban, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ yêu cầu xây dựng, phát triển của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đỗ Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Hận

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Hận trên cương vị và môi trường công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất để cùng với tập thể CBCS Công an Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Văn Hận khẳng định, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, thử thách mới. Đồng chí nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và học tập, nâng cao trình độ; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan chức năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/dai-ta-nguyen-van-han-giu-chuc-vu-giam-doc-cong-an-tinh-ki...Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/dai-ta-nguyen-van-han-giu-chuc-vu-giam-doc-cong-an-tinh-kien-giang-i650033/