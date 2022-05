Ớn lạnh ôtô lấn làn đường xe máy ở TP.HCM

Đã có hệ thống camera giám sát ở Quốc lộ 1 Ngày 16-4, Công an TP HCM đã tiếp nhận và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1. Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm này được Cục CSGT đầu tư, trang bị camera hiện đại, có độ phân giải tốt, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao. Hình ảnh ghi nhận qua hệ thống bảo đảm các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng ngừa, răn đe người vi phạm. Vị trí lắp đặt hệ thống "mắt thần" tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn quản lý của các đơn vị: Đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Trạm CSGT Tân Túc. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt.