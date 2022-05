Toàn quốc xảy ra 26 vụ TNGT khiến 11 người chết trong ngày 1/5

Chủ Nhật, ngày 01/05/2022 16:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người.

Ngày 1/5, theo báo cáo của Cục CSGT, số vụ tai nạn và người chết năm nay so với cùng kỳ ngày 01/5/2021 là giảm 01 vụ, giảm 01 nhười chết, tăng 13 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đèo Bảo Lộc (Nguồn: Báo NLĐ)

Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h30 tại Km104+600, QL20 (đèo Bảo Lộc) thuộc địa phận xã Đại Lào, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm này đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô con 7 chỗ do anh Đào Sơn Hải (SN 1981, trú tại Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) điều khiển hướng Tp Hồ Chí Minh đi Đà Lạt va chạm với 03 xe mô tô chạy phía trước cùng chiều gồm xe mô tô do anh Phan Nhật Trường (SN 2000, trú tại 57 Cây Keo, phường Tam Phú, Tp. Thủ Đức) điều khiển, xe mô tô do anh Trần Trung Kiên (SN 2000, trú tại xóm 2, thôn 1, xã Lộc An, Tp. Bảo Lộc) điều khiển và xe mô tô do chị Đinh Thị Hạnh (SN 1995, trú tại xã Lộc Nga, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở theo chị Lê Thị Kính (SN 1987, trú tại Đắc Rung, Đắc Song, Đắk Nông).

Sau đó, cả 3 xe mô tô va chạm vào đuôi xe ô tô tải thùng đông lạnh do anh Trịnh Quang Thắng (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Hòa Xuân, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Tại thời điểm đó đèo Bảo Lộc đang có mưa, mặt đường trơn, ướt. Hậu quả khiến chị Đinh Thị Hạnh và Lê Thị Kính tử vong tại chỗ; 3 xe mô tô và xe ô tô con 7 chỗ bị hư hỏng. Khi vụ tai nạn xảy ra, tổ CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm CSGT Mađaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an Tp. Bảo Lộc khám nghiệm hiện trường.

Cũng theo Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 1/5 cơ bản được đảm đảo, các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp; ra quyết định xử phạt 5 tỷ 63,5 triệu đồng; tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 28 phương tiện khác.

Riêng đường thuỷ nội địa, lực lượng chức năng đã xử lý 105 trường hợp; ra quyết định xử phạt: 73 triệu đồng, tước 08 giấy phép lái tàu, tạm giữ 05 phương tiện khác.

Nguồn: http://danviet.vn/toan-quoc-xay-ra-26-vu-tngt-khien-11-nguoi-chet-trong-ngay-1-5-502022151610181...Nguồn: http://danviet.vn/toan-quoc-xay-ra-26-vu-tngt-khien-11-nguoi-chet-trong-ngay-1-5-50202215161018154.htm