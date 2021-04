Ô tô, xe máy "bơi" trong "biển nước" trên Đại lộ Thăng Long sau trận mưa lớn

Thứ Bảy, ngày 17/04/2021 13:54 PM (GMT+7)

Đường gom đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập sâu sau mưa lớn khiến nhiều phương tiện di chuyển gặp khó khăn.

Hầm chui số 9 qua đại lộ Thăng Long ngập sâu trong nước.

Ngày 17/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT số 11, Công an TP.Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa to khiến đường gom đại lộ Thăng Long ngập ở nhiều vị trí. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại khu vực hầm chui số 9 và đoạn qua khu công nghiệp Thạch Thất, nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi nắm được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông 11 đã huy động 100% quân số có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông. Xe máy và xe ô tô 4 chỗ được phân luồng lên cầu vượt để đi vào đường nhánh trong của cao tốc. Hiện tượng ngập này chỉ xuất hiện ở đường tránh hai bên, đường cao tốc vẫn lưu thông bình thường.

Một số hình ảnh tại hầm chui số 9 qua đại lộ Thăng Long bị ngập nước vào sáng 17/4:

Xe máy, ô tô “bì bõm” lội trong nước.

Mực nước sâu, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Hiện tượng ngập này chỉ xuất hiện ở đường tránh hai bên, đường cao tốc vẫn lưu thông bình thường.

Sau khi ngập úng, lực lượng chức năng đã có biển cảnh báo để các phương tiện chú ý lưu thông.

Nguồn: http://danviet.vn/o-to-xe-may-boi-trong-bien-nuoc-tren-dai-lo-thang-long-sau-tran-mua-lon-502021...Nguồn: http://danviet.vn/o-to-xe-may-boi-trong-bien-nuoc-tren-dai-lo-thang-long-sau-tran-mua-lon-502021174135524320.htm