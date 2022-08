Ô tô qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ bị barie đóng vào nắp capo vì sao?

Loạt phương tiện di chuyển qua làn ETC tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ bị barie đóng vào kính chắn gió và nắp capo gây bức xúc trong tài xế.

Sáng 1/8, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chính thức thu phí tự động không dừng ETC đối với tất cả các phương tiện qua trạm, bỏ hoàn toàn hình thức thu phí thủ công trước đó.

Xe qua làn ETC tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị barie tự động đóng thẳng vào kính chắn gió chiều 31/7

Trực tiếp giám sát, chỉ đạo công tác triển khai thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc này, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, để thực hiện công tác thu phí không dừng ETC hoàn toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xây dựng các phương án, kịch bản đối phó với từng tình huống.

Các phương án đặt ra nhằm đảm bảo việc thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến được triển khai an toàn tối đa cho người, thiết bị cũng như an ninh trật tự, an toàn lưu thông trên tuyến.

Mặc dù cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến có lưu lượng phương tiện di chuyển hàng ngày rất đông, bình quân từ 60.000 - 65.000 xe/ngày đêm. Trong 2 ngày 30 và 31/7, theo ghi nhận có khoảng 85% phương tiện qua trạm thu phí đã dán thẻ ETC và còn khoảng 15% phương tiện chưa dán, tương ứng với khoảng hơn 9.700 xe, đây là một con số khá lớn.

Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẵn sàng thường trực 100% lực lượng tại tất cả các làn trên tuyến để đạt được các mục tiêu đề ra.

Nhờ việc truyền thông rất tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng, hiện hầu hết các chủ phương tiện đã nắm được việc các tuyến cao tốc sẽ chính thức thu phí tự động không dừng ETC từ ngày 1/8. Với các phương tiện khi đi vào trạm thu phí nhưng xe chưa dán thẻ hoặc hết tiền trong tài khoản, về cơ bản đã sẵn sàng hợp tác dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ.

Các phương tiện chưa dán thẻ ETC được hướng dẫn qua làn xử lý sự cố ra phía sau trạm khoảng 50m được các nhân viên dán thẻ ETC của nhà cung cấp dịch vụ hướng dẫn dán thẻ

“Chỉ trừ các trường hợp đặc biệt như xe đi mượn, xe đi thuê, người lớn tuổi không quen sử dụng điện thoại thông minh, lái xe chở thuê cho doanh nghiệp không đồng ý dán thẻ ETC sẽ được lực lượng tại trạm thu phí hướng dẫn lùi xe quay ra hướng đường gom cao tốc hoặc quay đầu trở lại vành đai 3 để tiếp tục di chuyển. Trong trường hợp lưu lượng phương tiện lớn, có thể xảy ra ùn tắc không thể lùi xe vì mất an toàn giao thông, sẽ cho xe lưu thông qua trạm và tiến hành xử lý tại nút ra bằng phương pháp lập biên bản và xử lý theo quy định”, ông Oánh thông tin thêm.

Liên quan đến trường hợp các xe ô tô đã dán thẻ, nạp tiền nhưng barie tự động không mở mà đóng thẳng vào kính chắn gió, nắp capo xe xảy ra chiều ngày 31/7 tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ông Oánh cho biết có 2 nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, qua thống kê xác suất, cơ bản do lỗi khách quan như: các chủ phương tiện chưa dán thẻ; đã dán thẻ nhưng không đủ tiền trong tài khoản; hoặc cũng có chủ phương tiện khi đi vào cao tốc đi theo làn MTC nhưng khi ra lại ra ở làn ETC; một số chủ phương tiện đi vào làn thu phí không làm chủ tốc độ, đi với tốc độ nhanh, không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện mà nối đuôi nhau di chuyển không đảm bảo được điều kiện khoảng cách các xe phải tối thiểu 8m để hệ thống tự động nhận diện tốt nhất và làm việc hiệu quả, chính xác nhất.

“Vấn đề đảm bảo khoảng cách tối thiểu 8m giữa các phương tiện là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên cũng còn một nguyên nhân khác nữa là do sự kết nối, nhận thông tin của thiết bị và phương tiện chưa đồng bộ. Đối với nguyên nhân này sẽ được thực hiện sửa chửa trong công tác duy tu, bảo trì, lỗi đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Oánh nói thêm.

