Ô tô nát bét sau cú tông của container, 4 người thoát chết thần kỳ

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 15:43 PM (GMT+7)

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, chiếc xe 4 chỗ bất ngờ bị đâm từ phía sau, đẩy đi hàng chục mét.

Thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ nát bét, may mắn không có thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 9h sáng 29/9, anh Tr. (trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) đang điều khiển xe ô tô 4 chỗ chở 3 người khác lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển đến đoạn qua xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), thì bất ngờ bị xe container đi cùng chiều đâm từ phía sau.

Cú đâm cực mạnh khiến anh Tr. mất lái, đầu xe đâm vào giải phân cách cứng, rồi bị đẩy đi hàng chục mét, may mắn không có người thương vong.

Tại hiện trường, xe đầu kéo chỉ bị hư hỏng nhẹ, còn xe 4 chỗ nát bét, nhiều mảnh vỡ rơi tung toé giữa đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.