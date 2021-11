Nước tiếp tục bủa vây nhiều khu vực ở Bình Định, đã có người chết do lũ

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 16:28 PM (GMT+7)

Nước lũ tiếp tục dâng cao, bủa vây nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Định, nhiều học sinh ở các vùng trũng phải nghỉ học.

Ngày 15/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này, khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 15h chiều 14/11, bà Võ Thị Phụng (70 tuổi; ngụ thôn Mỹ Trang, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) trong lúc đi vệ sinh đã bị ngã trong sân vườn ngập nước. Đến 16h cùng ngày, người nhà phát hiện thì bà Phụng đã tử vong từ trước đó.

Mưa lũ khiến nhiều vùng của xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước ngập trong nước

Ghi nhận của PV, đến trưa 15/11, nhiều nơi ở Bình Định vẫn còn bị lũ bủa vây. Trong đó, nặng nhất là huyện Tuy Phước. Nước lũ đã làm ngập sâu các tuyến đường tràn của đường ĐT640, ĐT636 gần 1m. Lãnh đạo xã Phước Thắng cho biết, hiện tại có 18 hộ ở thôn An Lợi và Phổ Đồng bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư ở các xã Phước Hòa, Phước Thuận và Phước Nghĩa… tiếp tục bị chia cắt. Một số trục đường chính ở các địa phương trên bị ngập từ 0,3 - 0,7m, có nơi lên đến 1m.

Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước, cho biết, sáng 15/11, trên địa bàn huyện có hơn 19 nghìn em học sinh ở 618 lớp của 36 trường từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện không thể đến trường vì nước ngập do mưa lũ.

Tại TP.Quy Nhơn, nhiều khu vực cũng bị ngập trong nước. Mưa lớn đã gây sạt lở tại tổ 49, KV5 (phường Quang Trung) khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đã tiến hành di dời 60 hộ/79 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt ở các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình, Đống Đa đến các nơi tránh trú an toàn. Huyện Phù Cát cũng đã di dời 36 hộ dân ở dưới chân Núi Gành (xã Cát Minh) đến nơi khác để tránh sạt lở.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, địa phương vẫn đang có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình 18mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 15 đến 18/11, Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số hình ảnh mưa lũ tại Bình Định ngày 15/11:

Nhiều nơi ở huyện Tuy Phước vẫn đang bị nước lũ bủa vây

Mưa lớn khiến nhiều vùng của xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước bị chia cắt

Người dân phải di dời đồ đạc, nông sản đến nơi cao ráo để tránh lũ

Mưa lớn những ngày qua đã khiến một số khu vực ở TP.Quy Nhơn bị sạt lở

Đất đá từ trên cao sạt xuống đã khiến ngôi nhà của chị Trần Thị Phượng (KV5, phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn) hư hỏng

Mưa lớn gây sạt lở đe dọa nhiều ngôi nhà tại phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn. Chính quyền địa hương đã vận động và di dời nhiều người đến nơi an toàn

