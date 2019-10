Nước sông Đà đã trở về mức 107/107 chỉ tiêu đạt yêu cầu

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 19:30 PM (GMT+7)

Kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy ngày 14-10 tại điểm nguồn vào của Nhà máy nước sông Đà có 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, trong đó chỉ tiêu Styren có kết quả là 5µg/l thấp hơn quy chuẩn cho phép là (20µg/l).

Chiều 17-10, UBND TP Hà Nội đã có thông cáo báo chí về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà, tổ chức cung cấp nước sạch cho nhân dân, trong đó nêu rõ, kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy ngày 14-10 tại điểm nguồn vào của Nhà máy nước sông Đà có 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, trong đó chỉ tiêu Styren có kết quả là 5µg/l thấp hơn quy chuẩn cho phép là (20µg/l).

Theo đó, để cung cấp nước sạch cho các phường Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Thanh Xuân Nam, Kim Giang và một phần phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và các hộ dân dọc đường Nguyễn Trãi (từ ngã tư Chiến Thắng, quận Hà Đông đến ngã tư đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội đã điều chỉnh nguồn cấp nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước ngầm khác với sản lượng ngày 15-10 là 35.000m3/ngđ; ngày 16 và 17-10 là 60.000m3/ngđ. Các khu vực này mọi người có thể dùng nước để sinh hoạt ăn uống bình thường.

Cuộc sống người dân đảo lộn nghiêm trọng vì thiếu nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang tiến hành nạo vét đất đá bị nhiễm dầu, tại khu vực đổ dầu thải dọc suối Bằng ra đến hồ Đầm Bài, dùng phao chuyên dụng chặn hút váng dầu.

Hiện nay váng dầu đã được ngăn chặn, không chảy vào nguồn nước Nhà máy nước mặt sông Đà; đồng thời Công ty đã đóng nguồn cấp nước, tiến hành súc xả toàn bộ đường ống, các bể bơm tăng áp trên toàn tuyến truyền dẫn, các công việc này đã hoàn thành vào chiều ngày 16-10.

Kết hợp với kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy ngày 14-10 tại điểm nguồn vào của Nhà máy nước sông Đà, có 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, trong đó Chỉ tiêu Styren có kết quả là 5µg/l thấp hơn quy chuẩn cho phép là (20µg/l).

Theo UBND TP Hà Nội, đến chiều ngày 16-10, khu vực Nhà máy nước mặt sông Đà đã đảm bảo an toàn, do vậy, từ 20h30 ngày 16-10, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã cho vận hành cấp lại nguồn nước vào hệ thống, đến chiều tối ngày 17-10 nguồn nước sẽ được cấp đến tất cả các vùng nước cấp của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà và mọi người có thể tiếp tục sử dụng để tắm, giặt. Hiện nay, trên toàn bộ hệ thống sản xuất tại Nhà máy không còn vết dầu.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân dùng nước sạch để ăn uống, hiện nay Công ty nước sạch Hà Nội sẽ tiếp tục dùng xe téc để cấp nước sạch miễn phí theo nhu cầu của người dân, đồng thời cấp nước bằng các bình nhựa 20l cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Nhằm khắc phục các hậu quả của nguồn nước cấp từ Nhà máy nước mặt sông Đà cho các vùng thuộc Hà Nội, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ Ban Quản trị tòa nhà chung cư có dân ở, tòa nhà văn phòng, nhà riêng thuộc vùng cấp nước của Nhà máy nước mặt sông Đà trên địa bàn các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Thạch Thất (trừ những khu vực đã được cấp nguồn từ nguồn nước sạch do Công ty nước sạch Hà Nội cung cấp) tập trung thau rửa toàn bộ bể nước ngầm, bể nước chứa trên nóc nhà tại các tòa nhà hộ gia đình. Việc thau rửa được tiến hành khẩn trương, phấn đấu từ ngày 18-10 đến ngày 20-10 phải hoàn thành.

Nước đầu nguồn sông Đà ô nhiễm do bị đổ dầu thải

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp nước, không thu tiền nước đối với các Công ty cung cấp bán lẻ sử dụng nguồn nước sạch sông Đà cho đến khi các công việc súc xả làm sạch bể và các tuyến đường ống, mạng cấp nước ở các khu vực dân cư, sau đó được kiểm tra, xét nghiệm đảm bảo nguồn nước cấp được an toàn. UBND TP Hà Nội tiếp tục thành lập Đoàn công tác do Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan, phối hợp với tỉnh Hòa Bình lên giám sát việc khắc phục sự cố nhiễm bẩn dầu do các đối tượng đã đổ thải ra suối; việc hút váng dầu trên hồ Đầm Bài.

Đồng thời giao Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp, tại các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày và công bố công khai hàng ngày trên truyền hình Hà Nội để người dân biết.