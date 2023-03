'Núi' xe ở kho tang vật vi phạm giao thông lớn nhất của Công an TP.HCM

Kho tang tài vật vi phạm giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM nằm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM tập trung số lượng lớn phương tiện vi phạm giao thông. Ảnh: NT

Trong kho này, hiện đang giữ khoảng 17.200 xe máy, xe ô tô, ba gác... Nhiều khu vực cỏ dại mọc um tùm, cao ngang hông người lớn. Ảnh: NT

Theo PC08, kho tang tài vật vi phạm giao thông có diện tích hơn 2 ha. Ảnh: NT

Nhiều xe máy chất thành đống, cao chừng 3 mét. Trong số này, nhiều xe hư hỏng, phơi nắng mưa trong thời gian dài, giá trị giảm sút, chỉ có thể bán sắt vụn. Ảnh: NT

Trong khuôn viên hơn 2 ha có nhiều khu nhà có mái che dùng để tang vật, phương tiện vi phạm giao thông tuy nhiên không đủ sức chứa. Ảnh: NT

Trong số phương tiện còn có cả xe ô tô. Những xe này cũng cùng chung số phận dãi nắng dầm mưa quanh năm nên phần lớn khung sườn hư mục. Ảnh: NT

Cả ngàn xe máy được dựng san sát nhau, cỏ mọc ken dày, che khuất... Ở một số khu vực, để tránh cỏ dại, lực lượng chức năng tại kho đã trải bạt, nylon... Ảnh: NT

Kho tang tài vật vi phạm giao thông ở đường Lê Chính Đang, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cách trung tâm TP khoảng 20km. Theo các cán bộ làm việc tại kho thì thường xuyên phát cỏ dại nhưng vẫn không xuể do diện tích rộng, nhiều khu vực không có mái che, nền bê tông. Ảnh NT Ảnh: NT

Hàng ngàn xe máy xếp thành từng lớp phơi mưa phơi nắng. Ảnh: NT

Theo Phòng PC08, số phương tiện vi phạm ngày một tăng lên hàng ngày nhưng thực tế xử lý, thanh lý xung công quỹ thì nhỏ giọt. Trong khi năng lực lưu giữ của kho hạn chế là một thực tế đang tồn tại, chưa có lời giải. Ảnh: NT

Các xe là tang vật vi phạm giao thông bị tạm giữ đều được niêm phong, tuy nhiên, do nắng mưa, các giấy này dần bị rệu rã. Ảnh: NT

Trong số này, có nhiều phương tiện liên quan đến các vụ tai nạn, va chạm giao thông cũng được đưa về đây. Ảnh: NT

Sáng ngày 23-3, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu trên địa bàn huyện Bình Chánh và đến kho tạm giữ của Phòng PC08 để khảo sát. Ảnh: NT

Số lượng phương tiện, tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ vượt quá sức chứa của các nhà kho hiện là một thực tế trên địa bàn TP.HCM và đang được Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát nhằm tính toán những giải pháp tối ưu. Một thực tế cho thấy nhiều người dân bỏ luôn tài sản là xe máy sau khi bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cũng là lý do số lượng xe máy bị tạm giữ trong thời gian lâu tăng cao. Ảnh: NT

Trong số các xe máy bị tạm giữ này, nhiều xe còn tốt, tuy nhiên việc phơi mưa nắng trong thời gian dài gây hư hỏng, lãng phí xã hội rất lớn. Ảnh: NT

Trưa 23-3, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ ở kho của PC08. Ảnh: NT

Cũng trong trưa ngày 23-3, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM cũng thực hiện khảo sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ ở kho do Công an huyện Bình Chánh quản lý. Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đánh giá cao khi Công an huyện Bình Chánh được UBND huyện đầu tư một nhà kho tạm giữ phương tiện có sức chứa rất lớn, có mái che đảm bảo. Ảnh: NT

Kho tang vật này được đầu tư, đưa vào hoạt động hồi hai năm trước, tổng diện tích hơn 20 ngàn m2... trong số này có 5 nhà kho có mái che. Ảnh: NT

Các kho giữ tang vật đều có hàng rào, trang bị bình chữa cháy, hàng chục camera an ninh quan sát và lực lượng túc trực 24/24. Ảnh: NT

