Vụ cháy bãi xe tang vật: Trách nhiệm bồi thường sẽ căn cứ vào kết quả điều tra

Công an TP.HCM có 167 trang mạng xã hội Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, thông tin vào đầu năm 2021, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng internet, mạng xã hội như Zalo, Youtube, Facebook nhằm tuyên truyền quy định pháp luật, cải cách hành chính, các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm… Hiện nay Công an TP đã đưa vào sử dụng 31 trang mạng xã hội của các đơn vị nghiệp vụ cấp phòng, công an cấp huyện; 136 trang mạng xã hội của công an phường, xã. Trong một năm qua, các trang mạng xã hội đã đăng tải 3.586 tin bài, 215 video, 5.184 hình ảnh. Qua đó thu hút trên 5,3 triệu lượt người xem, 215 lượt người theo dõi và trên 300 lượt người tương tác…