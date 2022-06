Vụ cháy kho tang vật CSGT: Có 2.244 xe máy và 10 ô tô

Thời điểm xảy ra vụ cháy tại kho tang vật và phương tiện của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM có 2.244 xe máy, 10 ô tô.

Đến đêm 6-6, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cháy xảy ra tại kho tang vật và phương tiện vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TPHCM.

Hiện trường vụ cháy

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra vào lúc 13 giờ 32 có 2.244 xe máy, 10 xe ô tô bên trong. Hiện các đơn vị liên quan vẫn đang thống kê thiệt hại và những con số cụ thể.

Trước đó, khi nhận tin báo cháy, Công an TP.HCM đã điều động 21 xe chuyên dụng, hơn 120 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đến 14 giờ 40, ngọn lửa đã làm cháy 1.100m2 nhà kho này đã được lực lượng chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân và con số thiệt hại cụ thể đang được điều tra, làm rõ.

