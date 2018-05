Nữ hành khách Trung Quốc 25 tuổi dọa bom ở sân bay Cát Bi

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 20:20 PM (GMT+7)

Chuẩn bị đến giờ lên máy bay để từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đi Nha Trang sáng 3-5, nữ hành khách Trung Quốc 25 đã bất ngờ dọa bom.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động hôm nay 3-5 xác nhận đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hành khách doạ có bom.

Sự việc xảy ra lúc khoảng 9 giờ 45 phút sáng 3-5 tại khu vực cách ly nhà ga hành khách nội địa sân bay Cát Bi. Khi hành khách của chuyến bay VJ731 của hãng hàng không Vietjet từ Hải Phòng đi Nha Trang chuẩn bị ra cửa lên máy bay thì một nhóm khách gồm 3 người nước ngoài gây ồn ào tại khu vực cách ly. Sau đó, một nữ hành khách đã kêu lên rằng mình có bom.

Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân bay đã cách ly người dọa bom, tiến hành lục soát hành lý xách tay, hành lý ký gửi và thực hiện kiểm thể theo đúng quy trình an ninh hàng không. Cả 3 hành khách trong nhóm có khách dọa bom đều bị cắt bay để phục vụ công tác kiểm tra đảm bảo an ninh hàng không. Kết quả kiểm tra không phát hiện chất gây nổ cũng như các vật dụng đe doạ an ninh, uy hiếp an toàn bay.

Làm việc với nhà chức trách hàng không, nữ hành khách dọa bom cho biết tên là F.C., 25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, có vé đi trên chuyến bay VJ731 cùng với mẹ và một người đàn ông. Bà F.C. cho biết có mâu thuẫn với 2 người đi cùng vì không muốn lên chuyến bay đi Nha Trang, do đó đã doạ có bom. Bản thân bà F.C. nói rằng không ý thức được lời nói, hành động của mình trong lúc nóng nảy đã có tính chất đe doạ an ninh hàng không.

Cùng ngày, đại diện Cảng vụ hàng không Miền Bắc tại sân bay Cát Bi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà F.C., mức phạt tiền 4 triệu đồng. Bà F.C. đã nộp phạt tại chỗ.