Nữ hành khách quá "ngây thơ", dùng chứng minh thư phô tô màu để đi máy bay

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 09:55 AM (GMT+7)

Một nữ hành khách đã nhờ bạn làm hộ chứng minh thư phô tô màu với giá 100 nghìn đồng để đi máy bay.

Kiểm tra an ninh hàng không tại Nội Bài - Ảnh minh họa

An ninh sân bay Nội Bài vừa phát hiện một nữ hành khách sử dụng chứng minh thư giả để làm thủ tục đi máy bay. Hành khách này khai nhận đã thuê một người làm giả chứng minh thư bằng cách phô tô màu với giá 100 nghìn đồng, đồng thời cố tình làm nhoè đi để không bị phát hiện. Vụ việc đã không thể qua mắt nhân viên an ninh hàng không.

Được biết, nữ hành khách này tên Hoàng Thị Minh D., sinh năm 1960, thường trú tại Nam Định, dự định đi chuyến bay VJ13 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Trung tâm an ninh hàng không sân bay sau đó phối hợp với đại diện hãng hàng không Vietjet Air lập biên bản từ chối hoàn thành thủ tục an ninh hàng không đồng thời bàn giao vụ việc cho Đồn công an sân bay xử lý.

Lực lượng an ninh hàng không các sân bay, bằng nghiệp vụ của mình rất dễ dàng phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp lệ khi đi máy bay. Khi đó, hành khách ngoài việc bị phạt tiền còn không thực hiện được chuyến đi của mình và đặc biệt phải đối mặt với cảnh sát điều tra khi liên quan đến việc mua bán, sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo.

Theo quy định, để được lên máy bay, hành khách phải mang vé đã mua đúng tên mình, cùng CMND. Vé “chính chủ” không chỉ giúp các hãng kiểm soát khách mà còn liên quan đến vấn đề an ninh hàng không. Ngoài CMND, có thể dùng một số giấy tờ tùy thân khác như: bằng lái xe, thẻ đảng viên… để đi máy bay. Hành khách cũng có thể dùng giấy xác nhận nhân thân có chứng nhận của công an để thay thế.