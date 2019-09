Vụ nữ cảnh sát náo loạn tại sân bay: Đang tiếp tục xử lý theo trình tự

Thứ Năm, ngày 05/09/2019 09:29 AM (GMT+7)

Tại phiên họp báo chính phủ chiều muộn ngày 4/9, báo giới đã đặt câu hỏi tới đại diện Bộ Công an về quan điểm của Bộ đối với trường hợp Đại úy Lê Thị Hiền như thế nào và có nên đưa ra khỏi ngành những trường hợp như này không?.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết: "Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có quyết định kịp thời khi tạm đình chỉ công tác đối với nữ đại úy Lê Thị Hiền. Đồng thời Công an Hà Nội đã giao cho các đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra và có kết luận, xử lý hành vi sai phạm của đại úy Lê Thị Hiền theo đúng quy định".

Trước đó, theo biên bản sự việc trên xảy ra vào chiều 11/8 trong quá trình hành khách làm thủ tục check in tại quầy thủ tục A - Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đó, bà Lê Thị Hiền đi cùng 2 người khác làm thủ tục chuyến bay VN248, lộ trình TP.HCM - Hà Nội.

Trong quá trình nữ Đại úy Hiền gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước, nhưng đã yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 vali. Khi không được đồng ý, bà Hiền tỏ thái độ bức xúc và đã có lời lẽ xúc phạm nhân viên hàng không.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sau khi không được gửi thêm hành lý bà Hiền đã đồng ý xách tay vali đi gửi theo diện mất phí và đại diện hãng cũng giải quyết cho bà Hiền đi.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển lên khu vực soi chiếu an ninh, hành khách làm mất thẻ lên máy bay, tại quầy 1A bà Hiền lại tiếp tục lớn tiếng thóa mạ nhân viên hàng không. Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Lê Thị Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn.

Sau khi bị hủy chuyến, trong lúc bà Hiền ở khu vực của Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà này tiếp tục to tiếng, thóa mạ, chống người thi hành công vụ. Cụ thể, bà Hiền dùng tay xô đẩy, túm tóc nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng. Không những vậy, hành khách này còn la hét kêu cứu và vu vạ là mình và con bị các nhân viên an ninh đánh...

Ngay lập tức, vụ lộn xộn này đã được các hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại và phát tán trên mạng xã hội. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ cảnh sát này và đang tiếp tục xử lý theo trình tự.