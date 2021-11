Nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex bị bắt

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 22:02 PM (GMT+7)

Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vimedimex cùng 7 bị can khác bị bắt, khởi tố vì vi phạm quy định bán đấu giá tài sản.

Ngày 9/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" gồm Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vimedimex và 3 bị can khác thuộc nhóm các công ty tham gia đấu giá, 3 bị can thuộc công ty thẩm định giá và 1 bị can thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh.

Thiệt hại ban đầu vụ án được xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh, ban đầu được Công ty Cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Thế nhưng, trước yêu cầu của 1 cán bộ thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ.

Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 – 70 triệu đồng/m2.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá.

Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, 1 công ty mà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng ngay khi được bàn giao đất, Loan đã bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2.

