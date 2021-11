Cô gái tử vong thương tâm sau tiếng thét thất thanh

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 07:04 AM (GMT+7)

Sau tiếng thét thất thanh, người dân phát hiện cô gái tử vong trên vũng máu.

Hiện trường vụ án

Tối 8/11, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP.Thuận An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm tên N. liên quan tới vụ sát hại một cô gái tại khu dân cư Viet-Sing phường Thuận Giao (TP.Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi nhau lớn phát ra từ phòng trọ của nạn nhân thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Sau tiếng la hét thất thanh, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một cô gái đang nằm bất động trên vũng máu và thấy một nam thanh niên rời khỏi hiện trường vụ việc.

