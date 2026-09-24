Nữ cảnh sát cơ động kể khoảnh khắc cứu cháu bé gặp nạn trên quốc lộ

Những ngày qua, hình ảnh nữ cảnh sát cùng đồng nghiệp và người dân sơ cứu một cháu bé bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm.

Được biết, nữ cảnh sát kể trên là Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa).

Hình ảnh trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng đồng nghiệp và người dân hỗ trợ sơ cứu, đưa cháu bé gặp tai nạn đến bệnh viện.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trung tá Thảo cho biết, khoảng 17h ngày 22/9, sau chuyến công tác trở về, tổ công tác của Trung tá Thảo đi qua Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, thì phát hiện một vụ va chạm giao thông.

Một phụ nữ chở hai con bị ngã sau va chạm. Bé trai 4 tuổi bị thương nặng, nằm bất động trên đường; nhiều người dân tập trung khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Trung tá Thảo cùng các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ sơ cứu.

“Lúc đó, chúng tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết phải nhanh chóng tiếp cận cháu bé”, Trung tá Thảo kể.

Theo Trung tá Thảo, thời điểm đó, cháu bé cứng toàn thân, khó thở, không phản ứng. Sau khi sơ cứu, thấy cháu có dấu hiệu hồi phục, Trung tá Thảo lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được sơ cứu, điều trị, nạn nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục theo dõi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khi nhập viện, cháu bé có biểu hiện đau đầu, nôn ói. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bị dập lách, tràn dịch cùng một số tổn thương khác.

“Hiện cháu đang được theo dõi, điều trị và sức khỏe bệnh nhân đã có tiến triển tốt”, lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa).

31 năm công tác trong lực lượng công an, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết chị từng chứng kiến và xử lý nhiều tình huống khẩn cấp.

Trung tá Thảo cũng bày tỏ sự vui mừng khi nghe tin sức khỏe cháu bé tiến triển tốt.

“Các cháu cũng như con cái mình. Trong tình huống khẩn cấp đó, không chỉ tôi mà bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ làm như vậy”, Trung tá Thảo chia sẻ.