Nữ bệnh nhân trẻ thoát “cửa tử” sau gần 1 tháng điều trị COVID-19

Chủ Nhật, ngày 31/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Tại thời điểm tiếp nhận, tình trạng bệnh nhân N hôn mê, thở máy, ôxy thấp (SpO2 88%), cân nặng 100kg và có dấu hiệu loét vùng cùng cụt do tỳ đè. Các sĩ chẩn đoán chị N bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch... và đã tập trung điều trị để cứu mạng sống cho bệnh nhân.

Ngày 30/10, thông tin từ Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (số 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), thuộc Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, sau những nỗ lực điều trị của các y, bác sĩ, nữ bệnh nhân Phạm T.C.N. (SN 2002, trú ở TP Hồ Chí Minh) nhiễm COVID-19 nguy kịch đã được cứu sống. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tích cực.

Trước đó, chị N nhiễm SARS- CoV-2 và được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện tuyến quận thuộc TP Hồ Chí Minh.

Các y, bác sĩ Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 đang điều trị cho bệnh nhân Phạm T.C.N. (Ảnh: N.T).

Do diễn biến bệnh trở nặng, lúc 15h ngày 29/9, chị N được chuyển đến Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện T.Ư Huế quản lý. Tại thời điểm tiếp nhận, tình trạng bệnh nhân hôn mê, thở máy, ôxy thấp (SpO2 88%), cân nặng 100kg và có dấu hiệu loét vùng cùng cụt do tỳ đè. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân N bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, bội nhiễm vi khuẩn đa kháng, béo phì…

Được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm, đặc biệt là nỗ lực của các bác sĩ, gồm: BS CKII Võ Đại Quyền, BS CKII Nguyễn Văn Trí, Ths.Bs Nguyễn Minh Tân, Ths.Bs Lê Viết Hòa cùng với đội ngũ y, bác sĩ chuyên sâu về hồi sức tích cực, sau gần 3 tuần điều trị, sức khoẻ bệnh nhân N chuyển biến và cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân N được cai thở máy, tập phục hồi chức năng, được mổ cắt lọc sạch vết thương và phẫu thuật tạo hình chuyển vạt che phủ phần khuyết hổng.

Chị N may mắn thoát "cửa tử", đang dần hồi phục sức khỏe. (Ảnh: N.T).

Hiện sức khỏe bệnh nhân N đang hồi phục nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính SARS-CoV-2 và được chuyển xuống bệnh viện tuyến quận để tiếp tục chăm sóc vết thương sau mổ.

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, thuộc Bệnh viện T.Ư Huế tại TP Hồ Chí Minh là tuyến cao nhất chuyên điều trị các ca nhiễm COVID-19 nặng, nguy kịch. Sau hơn 2 tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận điều trị gần 1.500 bệnh nhân mắc COVID-19 và hiện đang điều trị cho 250 bệnh nhân; đã thực hiện hơn 80.000 thủ thuật và 150 phẫu thuật cho bệnh nhân. Với đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hồi sức, Trung tâm đã cứu sống nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch, góp phần tích cực kiểm soát dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

