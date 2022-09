Noru được dự báo là cơn bão lịch sử, tàu tải trọng lớn có thể bị đánh chìm

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 16:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cường độ bão số 4 Noru khi trên biển và khi vào đất liền dự báo sẽ là những con số lịch sử của ngành khí tượng thủy văn.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (27/9), bão số 4 Noru đang trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 1 giờ ngày 28/9, tâm bão ở trên vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (167-183km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay: “Cường độ dự báo hiện nay ở vùng biển ven bờ, cũng như ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Khi áp sát vào vùng biển nước ta, bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh nên có thể nói đây là cơn bão lịch sử.

Bão khi vào đất liền vẫn còn cường độ rất mạnh, cấp 12-14, giật cấp 15, đây đều là những con số lịch sử mà từ trước đến nay trong các bản tin dự báo chúng ta chưa từng đề cập đến”.

Với những cấp gió rất lớn như vậy, theo ông Năng, trên tất cả các vùng biển Trung Bộ khả năng tàu tải trọng lớn trong vùng nguy hiểm đều có thể bị đánh đắm.

Khi bão vào vùng ven bờ, toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng, đặc biệt là các khu vực nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền, bởi với cấp độ gió như thế sức tàn phá là rất lớn, kèm theo đó là các cột sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m có thể gây chìm, đắm nhiều tàu ngay cả khi được neo đậu ở trong khu vực cầu cảng kín.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Trên đất liền, sức gió được dự báo có thể mạnh từ cấp 12-14, giật cấp 15 sẽ sức tàn phá cực kỳ lớn. Nhiều công trình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là những công trình thiếu kiên cố, thậm chí rất lớn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh tế, giao thông đi lại, các công trình xây dựng.

“Chúng tôi đưa ra đề xuất, với dự báo cấp gió mạnh nhất sẽ bắt đầu từ khoảng 9-10h tối nay đến 7h sáng mai là thời gian cực kỳ nguy hiểm, khuyến cáo toàn bộ người dân đặc biệt là ở các vùng như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nãm, Quảng Ngãi, phía Bắc Bình Định tuyệt đối ở trú ẩn an toàn, không ra ngoài trong khoảng thời gian này để hạn chế thấp nhất thiệt hại cơn bão lịch sử này”, ông Năng cảnh báo.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 300-400mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất, ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/noru-uoc-du-bao-la-con-bao-lich-su-tau-tai-trong-lon-co-the-bi-anh-ch...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/noru-uoc-du-bao-la-con-bao-lich-su-tau-tai-trong-lon-co-the-bi-anh-chim-a571767.html