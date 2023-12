Nộp phạt 7 triệu đồng vì ‘nhà gần nên uống rượu xong vẫn lái xe về’

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đội CSGT-TT Công an huyện Sóc Sơn đã dồn toàn lực lượng xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận trong ca trực từ 12-14h ngày 22/12, Đội CSGT-TT cắm chốt tại đường liên xã thuộc Tân Minh, Sóc Sơn đã xử lý 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp vượt kịch khung và một trường hợp không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của tổ công tác, trên tổng số 754 lượt xe mô tô và 125 lượt xe ô tô.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thượng tá Phạm Đăng Khôi - Trưởng Công an huyện, Đội CSGT-TT liên tục thay đổi phương thức, thời gian, địa điểm, điều tra cơ bản, bám sát các nhà hàng và các tuyến đường chạy qua, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông với tinh thần: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tạo nên văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Bên cạnh việc xử lý, CGST cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân, để tạo nên văn hóa đã uống rượu bia không lái xe.

Lái xe N.H.T vi phạm ở mức cực cao 0,512mg/lít khí thở.

Cụ thể vào khoảng 13h30, tổ công tác dừng xe kiểm tra lái xe N.H.T (SN 1961, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội). Kết quả kiểm tra lái xe vi phạm ở mức 0,512 mg/lít khí thở. Ông T phân trần vừa rời quán nhậu, có uống rượu nhưng nhà gần nên vẫn lái xe về. Với mức vi phạm này, lái xe bị xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 22-24 tháng.

Đáng chú ý có trường hợp lái xe mô tô đã bỏ đi, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của tổ công tác. Dù vậy cảnh sát vẫn kiên quyết mời người chứng kiến lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Lái xe bỏ đi, không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của CSGT vẫn bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện

“Sau một thời gian dài xử lý quyết liệt, tình trạng người dân sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm mạnh, đặc biệt là các lái xe ô tô. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân uống rượu, bia điều khiển xe máy ra đường, đa phần trong độ tuổi trên dưới 50 tuổi, sinh sống trên địa bàn”, Chỉ huy Đội CSGT-TT nhấn mạnh.

Thời gian tới, cùng với lực lượng CSGT Thủ đô, Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến, khu vực trọng điểm, tập trung kiểm tra đối với các lái xe ô tô.

Hy vọng, với sự vào cuộc đồng bộ cũng như mức xử phạt vi phạm ở mức cao như hiện nay, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện lưu thông trên đường sẽ sớm chấm dứt.

