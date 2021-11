Nóng trong tuần: Nguyên nhân ban đầu vụ đôi nam nữ sắp cưới đi xe máy đâm ống cống tử vong

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu vụ đôi nam nữ sắp cưới đi xe máy đâm ống cống tử vong; Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố vì liên quan vụ án VN Pharma... là những tin nóng nhất tuần qua.

Nguyên nhân ban đầu vụ đôi nam nữ sắp cưới đi xe máy đâm ống cống tử vong

Khoảng 1h30 sáng ngày 1/11, anh Hà Văn Đ. (SN 1998, trú tại xã Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La) điều khiển xe mô tô BKS: 20M6-6282 chở Vũ Thị N. (SN 1998, trú tại xã Tân Ninh, Đại Từ, Thái Nguyên) đâm va vào cống chắn đường trong KCN Điềm Thụy thuộc xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Anh Đ. tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình. Chị N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép nhưng sau đó cũng tử vong; xe mô tô bị hư hỏng nặng. Hai nạn nhân là vợ chồng sắp cưới.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo của Ban ATGT thị xã Phổ Yên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Đ. - người điều khiển xe máy - có nồng độ cồn trong máu 230,95 mg/100 ml, vượt mức cho phép khi tham gia giao thông, không chú ý quan sát dẫn đến đâm va vào ống cống bê tông.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên, việc lập các chốt kiểm soát nhằm không cho người, phương tiện, gia súc ra vào khu công nghiệp đang xây dựng hạ tầng. Trước đó, ngày 30/7, Ban Quản lý các KCN đã có thông báo đến các doanh nghiệp, người lao động chỉ ra vào ở 2 cổng chính là cổng phía đường ĐT266, cổng phía đường gom.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chốt đóng này đã bị tự ý dịch chuyển để tạo lối vào KCN trái phép, lực lượng bảo vệ trong ngày nghỉ cuối tuần đã không kịp thời phát hiện và báo cáo xử lý. Tổ bảo vệ trong ca trực xảy ra vụ tai nạn giao thông cũng đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố vì liên quan vụ án VN Pharma

Sáng ngày 4/11, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thông báo đã khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường- Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của ông Cường. Ông Cường bị khởi tố nhưng cho tại ngoại điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông Cường đã không kiểm tra, rà soát kỹ biên bản thẩm định, đồng ý đưa hai loại thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 ra hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký khi còn làm cục trưởng Cục Quản lý dược.

Ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế

Trước đó, ngày 17/7/2021, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma; Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C và tám người khác về tội buôn bán hàng giả.

VN Pharma đã sử dụng số đăng ký của 2 loại thuốc này nhập khẩu thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam tiêu thụ, gây hậu quả thiệt hại về tài sản hơn 50 tỉ đồng. Sau kết luận lần đầu, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trong việc không dừng lưu hành các thuốc mang nhãn mác Công ty Health 2000 Canada tại thời điểm 2014.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ tám của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Trương Quốc Cường, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

18 trẻ từ 2 tới 6 tháng bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19

Ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cháu được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để được chăm sóc y tế. Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thăm, trò chuyện với gia đình cháu bé bị tiêm nhầm vaccine đang theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Saint Paul ... Ảnh: T.Q- SKĐS.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.

Huyện Quốc Oai đã có chỉ đạo, yêu cầu Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vắc xin cho trẻ em.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành từ ngày 6/11

Sáng 6/11, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội. Dự án được đưa vào vận hành ngay sau đó.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô và của cả nước. Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay thì phải mất từ 8-10 năm mới hoàn thành xong một dự án đường sắt đô thị.

Theo ông Tuấn, đây là loại hình giao thông ưu việt, có khối lượng vận chuyển lớn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu của giao thông thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, ông Tuấn tuyên bố tiếp nhận bàn giao và đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào khai thác vận hành thương mại giai đoạn đầu từ hôm nay.

Đến 9h sáng cùng ngày, tàu Cát Linh - Hà Đông chính thức đón người dân tham gia trải nghiệm chuyến tàu thương mại đầu tiên. Hanoi Metro đã chuẩn bị hơn 200 nghìn vé 0 đồng (thẻ từ cứng) để phát cho hành khách trải nghiệm tàu trong 15 ngày đầu vận hành. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách trả lại vé này cho đơn vị vận hành ở cửa ra.

Học sinh Hà Nội chưa được học trực tiếp từ 8/11

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 963.757 ca, trong đó có 837.585 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.651 ca/ngày.

Tại Hà Nội, UBND TP yêu cầu tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đối với 29 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Ba Vì). Cấp học mầm non nghỉ tại nhà.

Tại TPHCM, Sở Y tế TP HCM đề xuất tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu và người có nguy cơ cao vào 2 tháng cuối năm 2021.

Tại Bắc Giang, từ 0h ngày 6/11, tỉnh Bắc Giang quyết định tạm dừng nhiều hoạt động để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đang tái bùng phát.

Tại Sóc Trăng, Hậu Giang, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở địa phương, Sóc Trăng sẽ phát phiếu đi chợ cho dân, còn Hậu Giang cấm dân ra đường ban đêm.

