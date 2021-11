Ngày 29/4/2021, Tư vấn đánh giá độc lập về an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã cấp Chứng chỉ an toàn cho dự án. Khi ban hành Chứng chỉ an toàn, theo quy trình của công tác cấp chứng an toàn hệ thống châu Âu, Tư vấn ACT phải báo cáo Ủy ban ISA (Ủy ban các tư vấn đánh giá an toàn độc lập, mà Tư vấn ACT là thành viên) xem xét, ra quyết định cuối cùng.

Ngày 5/5/2021, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đã ban hành Chứng nhận an toàn hệ thống số EC_9082_0022_rev 02 do CERTIFER SA cấp (thay thế Chứng nhận đã cấp ngày 29/4/2021). Bộ GTVT cho rằng với chứng nhận an toàn này, dự án đủ điều kiện an toàn đưa vào vận hành, khai thác.

Sau nhiều tháng giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, ngày 27/10/2021, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ GTVT hoàn thành các công đoạn để bàn giao dự án cho thành phố Hà Nội trước ngày 10/11/2021, đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngày 29/10/2021, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã thống nhất kết quả nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đây là bước đánh giá cuối cùng để đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại.

Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông là dự án đầu tiên được cho phép triển khai thí điểm tại Việt Nam. Dự án có tính đặc thù cao, nền tảng kỹ thuật phức tạp, công nghệ mới, các đơn vị tham gia thực hiện dự án còn thiếu kinh nghiệm; khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện loại hình Hợp đồng EPC chưa thực sự đầy đủ...

Do đó, dự án bị kéo dài thành phố đã phải trả giá cao hơn nhiều so với dự kiến.