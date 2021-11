Nóng trong tuần: Chỉ đạo kiểm điểm từ cấp huyện đến xã vụ dân nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ mưa bão

Chỉ đạo kiểm điểm từ cấp huyện đến xã vụ dân nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ mưa bão; Tạm thu bằng lái của phi công sau vụ hai máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài... là những tin nóng nhất tuần qua.

Chỉ đạo kiểm điểm từ cấp huyện đến xã vụ dân nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ mưa bão

Tối 25/11, tài khoản facebook N.T. đăng thông tin kèm hình ảnh cho biết, chỉ được nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ vỏn vẹn 2.000 đồng. Hình ảnh đăng kèm là giấy mời người dân đến nhà sinh hoạt văn hoá thôn Bình Thạnh (xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6 và số 9 năm 2020 gây ra.

Tài khoản N.T. đăng facebook tố chỉ nhận được hỗ trợ 2.000 đồng. Ảnh: chụp màn hình.

Chiều 26/11, UBND xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo về việc chi kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 năm 2020 trên địa bàn xã. Theo UBND xã Tam Vinh, toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng (bão số 6: 204 trường hợp; bão số 9: 384 trường hợp). Đáng chú ý, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng.

UBND xã Tam Vinh khẳng định về quy trình thì xã đã thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình niêm yết, một số hộ dân không theo dõi, không nắm thông tin về mức hỗ trợ của mình nên khi nhận giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ thì mới biết quá thấp nên xảy ra dư luận.

Ngày 27/11, ông Vũ Văn Thẩm, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết việc thống kê tình hình thiệt hại do mưa bão của người dân là đúng, là chính xác. Tuy nhiên, giữa công tác thống kê thiệt hại với việc hỗ trợ là hai cái hoàn toàn khác nhau. Ông đã xử lý và chỉ đạo kiểm điểm từ UBND huyện, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và cấp xã.

1 trong 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin COVID-19 ở Bắc Giang đã tử vong

Sáng 24/11, tại điểm tiêm chủng lưu động trường THPT Sơn Động số 2, xã Cầm Đàn, huyện Sơn Động và trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện tổ chức tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 cho học sinh.

Trong quá trình tiêm chủng, 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ. Sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu, 2 học sinh nhẹ hơn được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Hai em nặng được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Về nguyên nhân, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho hay: “Nguyên nhân các cháu bị sốc phản vệ chủ yếu là do cơ địa. Tỷ lệ sốc vắc xin rất thấp vì toàn tỉnh đã tiêm gần xong mũi 1 cho học sinh từ 15-18 tuổi, hầu như không sự cố”.

Chiều 28/11, lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết, 1 học sinh bị sốc phản vệ nặng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở Bắc Giang chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai tử vong vào trưa nay. Nạn nhân tử vong là bé trai hiện đã được đưa về Bắc Giang. 1 em học sinh còn lại vẫn đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Bạch Mai, diễn tiến tốt lên.

Tạm thu bằng lái của phi công sau vụ hai máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài

Chiều 27/11, máy bay mang số hiệu VN-A544 thực hiện hành trình bay từ Đà Lạt hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 18 giờ 09. Trong quá trình di chuyển vào sân đỗ, máy bay VN-A544 đã va chạm với đầu mút cánh máy bay VN-A636 đang dừng đỗ. Sự việc khiến một máy bay bị gãy đầu mút cánh. Tất cả 120 hành khách và 7 thành viên tổ bay đều an toàn.

Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết sáng nay 28/11, tổ điều tra sự cố máy bay va chạm đã đến sân bay Nội Bài để kiểm tra hiện trường, hộp đen của máy bay gây ra sự cố để làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, theo nhận định sơ bộ ban đầu, có thể do lỗi của phi công, khi lăn vào sân đỗ có thể đã điều khiển máy bay chưa chuẩn. Ngay trong tối qua 27/11, lực lượng chức năng đã làm việc với phi công và nhân viên đánh tín hiệu máy bay, thu giấy phép của nhân viên đánh tín hiệu máy bay và tạm thu bằng lái của phi công.

Bắt Tổng giám đốc Thuduc House

Ngày 25/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Vụ án đến nay đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử. Dũng móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House) và 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng.

Youtuber xúc phạm báo chí trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt

Thanh tra Sở TT&TT Bình Dương sáng 26/11 đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với ông Ngô Thanh Long (SN 1985, ngụ Đồng Nai), chủ tài khoản YouTube Long Ngô.

Ông Ngô Thanh Long tại buổi làm việc

Ông Long bị cơ quan chức năng mời làm việc do liên quan đến phát ngôn xúc phạm báo chí trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam vào ngày 14/11 vừa qua.

Tại buổi làm việc, ông Long thừa nhận nội dung phát ngôn như trên là sai. Đồng thời bản thân ông Long ý thức được hành vi vi phạm nên đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan báo chí. Chánh Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Ngô Thanh Long.

Bên cạnh đó, ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh (23 tuổi; ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử". Thịnh đã tham gia tấn công công báo VOV để ủng hộ bà Phương Hằng.

Lấy mẫu lô vắc-xin có 4 công nhân tử vong tại Thanh Hóa đi kiểm định

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.205.128 ca, trong đó có 955.819 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.102 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, WHO vừa thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng lo ngại của vi rút SARS-CoV-2, được gọi là Omicron (B.1.1.529), có tốc độ lây lan cực nhanh.

Tại Thanh Hóa, ngày 23/11, sau khi 400 công nhân Công ty Giày Kim Việt, huyện Nông Cống, được tiêm vaccine Vero Cell, cơ quan y tế ghi nhận hơn 30 người xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó những người bị nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ. Đến sáng 24/11, hai người tử vong. Đến chiều cùng ngày, người thứ 3 tử vong. Chiều 25/11, thêm một nữ công nhân tử vong sau hơn 2 ngày chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể). Lô vắc-xin này đã được tạm dừng tiêm và được lấy mẫu gửi ra Viện kiểm định Vắc-xin và Sinh phẩm y tế để kiểm định.

Tại Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người.

Tại Đắk Nông, nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao) sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh. Tỉnh này cũng đang xây dựng phương án quản lý và điều trị F0 tại nhà trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

