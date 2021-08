Nóng trong tuần: 8 con hổ trong vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An được cấp đông để điều tra

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 20:02 PM (GMT+7)

8 con hổ trong vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An được cấp đông để điều tra; Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố ... là những tin nóng nhất tuần qua.

8 con hổ trong vụ nuôi nhốt hổ trái phép ở Nghệ An được cấp đông để điều tra

Rạng sáng 4/8, Công an Nghệ An kiểm tra hai nhà dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 con hổ trái phép. Mỗi con hổ nặng từ 200kg đến 265kg. Bước đầu, hai gia đình này khai mua hổ từ Lào khi chúng còn nhỏ, sau đó xây dựng hệ thống tầng hầm kín ngay trong khuôn viên để nuôi nhốt.

Sáng 6/8, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết hiện đã có 8/17 con hổ nhốt hổ trái phép tại nhà dân, sau khi được bắn thuốc mê, đưa về khu sinh thái đã bị chết chưa rõ nguyên nhân. Số hổ chết này đang được cấp đông để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Các con hổ lớn được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho biết, những con hổ được nuôi nhốt lâu ngày khi được thả về môi trường tự nhiên không còn có khả năng săn mồi như hổ sinh trưởng bình thường trong môi trường tự nhiên. Những con hổ này trong quá trình nuôi nhốt đã quen với con người, không sợ người như hổ hoang dã, khi thả về tự nhiên do không thể tự kiếm được thức ăn nên có xu hướng tới gần khu dân cư. Hổ có thể tấn công con người để lấy thức ăn, vì vậy việc thả những con hổ này về tự nhiên có thể gây nguy hiểm đến con người.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do có hành vi thông qua chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Sadeco không đúng quy định pháp luật.

Ông Tất Thành Cang tại công an

Ông Tất Thành Cang là người có chức vụ cao nhất trong các bị can bị khởi tố, có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, do ông Tất Thành Cang chỉ có vai trò quyết định với phần vốn của Văn phòng Thành ủy, chưa có tài liệu thể hiện ông Tất Thành Cang chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó, về trách nhiệm dân sự, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy tại Công ty Sadeco (16,7%) là 184,2 tỉ đồng.

Phiên đấu giá lô gỗ sưa "trăm tỷ" lần thứ 5 bị tạm hoãn

Ông Đinh Văn Lai, trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị xong các thủ tục liên quan đến việc đấu giá lô gỗ sưa trăm tỷ từ 2 tuần trước, nhưng tình hình dịch COVID-19 diễn biến càng phức tạp nên đã quyết định dừng.

Lô gỗ sưa trăm tỷ tại thôn Phụ Chính chưa thể đấu giá lần thứ 5 do tình hình dịch COVID-19.

Theo kế hoạch trước đó, ông Lai cho biết sẽ mở bán đấu giá lô gỗ sưa đang được cất trong thùng container lần thứ 5 vào khoảng tháng 7/2021. Việc đấu giá sẽ nhờ các cơ quan Sở Tư pháp tư vấn, làm thủ tục, đăng tải thông tin để đấu giá như những lần trước.

Trưởng thôn Phụ Chính khẳng định việc đấu giá thành công số tiền bán được sẽ đưdùng tu bổ các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn trong đó có 1 chùa và 2 nhà văn hóa. Để bảo quản lô gỗ sưa này cũng khá tốn chi phí, mất hàng trăm triệu/tháng, vì vậy, người dân thôn Phụ Chính mong muốn có thể bán được sớm.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 23/8

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 2/8 đến 8/8) tăng 48.644 ca nhiễm. Trong đó, ngày 8/8 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 9.690 ca.

Ngày 7/8, Hội đồng Đạo đức Quốc gia quyết định tiếp tục cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc-xin COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax liều 25mcg.

Tại Hà Nội, ngày 2/8, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội phát thông báo khẩn, đề nghị xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho bất cứ ai bị sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người.

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại TPHCM, ngày 7/8 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người tử vong do mắc COVID-19. Thành phố sẽ lo tất cả từ chi phí tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân COVID-19 tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất.

