Nóng trong tuần: Vụ khủng bố nhằm vào Cục Thuế tỉnh Bình Dương diễn ra như thế nào?

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nghi có nhiều người Việt trong container chứa 39 thi thể ở Anh; Vụ Nổ ở Cục Thuế Bình Dương là do khủng bố… là những tin nóng nhất tuần.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

12 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo con mất liên lạc tại Anh

Một gia đình có con mất liên lạc tại Anh đã lập bàn thờ nhưng họ vẫn mong con em họ còn sống và trở về

Đến hết ngày 26/10, đã có 12 gia đình ở Hà Tĩnh và Nghệ An trình báo việc người thân mất liên lạc tại Anh.

Tại Hà Tĩnh, thông tin từ ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết đến nay ngoài trường hợp nữ lao động Phạm Thị Trà My (26 tuổi, huyện Can Lộc), chính quyền còn ghi nhận 7 trường hợp khác mất liên lạc với người thân từ ngày 22/10 khi qua nước Anh làm việc. Trong số này có 5 người trú ở xã Thiên Lộc, còn lại ở xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc. Ngoài ra, một gia đình tại thị xã Hồng Lĩnh anh Bùi Phan Thắng (SN 1979, ở khối phố 3, phường Đậu Liêu) cũng cho rằng có người thân mất tích tại Anh nghi vấn là nạn nhân trong chiếc xe container.

Riêng ở Nghệ An, tính đến tối 26/10, tại các xã Đô Thành, Thọ Thành (huyện Yên Thành) và xã Hưng Đông (TP Vinh) có 5 gia đình báo có con mất liên lạc tại Anh.

Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang và sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh, sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 39 người di cư bên trong một chiếc xe container ở khu công nghiệp Waterglade thuộc thuộc hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Cảnh sát Essex tuyên bố các nạn nhân được cho là đến từ Trung Quốc nhưng hôm 25-10 đính chính mọi chuyện có thể thay đổi sau khi tiến hành nhận dạng. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có nạn nhân là người Việt Nam.

Nhận 300 triệu đồng để gây ra vụ nổ ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Hiện trường vụ nổ

Qua điều tra, vụ nổ xảy ra vào thời điểm một số cán bộ thanh tra của Bộ Tài chính đang làm việc tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an bước đầu xác định, loại thuốc nổ được đối tượng sử dụng nhiều khả năng là TNT, được chế tạo kích hoạt bằng điện thoại di động. Sau đó, đối tượng đặt vào thùng rác vệ sinh nam tầng 1 của tòa nhà Cục thuế tỉnh Bình Dương gây nổ.

Trích hình ảnh camera an ninh xung quanh hiện trường, Công an xác định được thủ phạm gây án chính là Trương Dương. Đến nay, đối tượng đã thừa nhận làm theo chỉ đạo của Lisa Phạm (họ tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, hiện đang định cư tại Mỹ), là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ.

Theo đó, Lisa Phạm đã móc nối, lôi kéo Trương Dương tham gia tổ chức này. Đồng thời, Lisa Phạm giao nhiệm vụ cho Chương Dương đặt thuốc nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Bởi lẽ, nơi đây thường xuyên tập trung đông người dân đến nộp tiền thuế Nhà nước cho các cán bộ cục thuế. Nếu gây án “thành công”, Lisa Phạm sẽ hỗ trợ cho Chương Dương số tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 30/9, xảy ra một vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Vụ nổ khiến bức tường dày 20 cm, rộng khoảng 10m2 bị phá tung. Gạch đá và kính của tòa nhà văng tứ tung. Nhiều phương tiện cá nhân của nhân viên Cục thuế bị hư hỏng. Vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể nhưng gây hoang mang dư luận.

Sau status của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người dân ùn ùn kéo tới nhà “dạy bảo” người cha bạo hành con

Trang facebook Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi đánh anh Tí

Mới đây, trang facebook của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dẫn clip người cha bạo hành, tát vào mặt con trai, rồi treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người cha này để dạy cho một bài học.

Theo tìm hiểu, người cha trong clip nói trên là anh Đoàn Văn Tí – có tát vào mặt con trai trong lúc say rượu ở Tiền Giang. Đáng nói, vụ việc đã diễn ra từ mấy năm trước.

Sau khi clip được chia sẻ, khoảng 100 người tìm đến nhà trọ của anh Tí ở thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) để đánh anh này. Trong video trực tiếp của nhóm người này có nhắc đến việc lấy tiền thưởng của Đàm Vĩnh Hưng. Sự việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Công an cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Sau những chỉ trích từ dư luận, Mr. Đàm thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết về luật nên đã chọn cách sai pháp luật.

Tối 24/10, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng bài viết dài trên trang Facebook chính thức để gửi lời xin lỗi về việc treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào "tát vào mặt liên tục" người cha lộ clip bạo hành con ở Tiền Giang.

Công ty nước sạch sông Đà lần đầu xin lỗi người dân

Sự cố nước sạch sông Đà nhiễm bẩn gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Thủ đô (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của nhà máy nước sông Đà, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) vừa cho biết, đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng.

Đồng thời đã xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc, trên cơ sở đó đánh giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm của mình.

“Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ”, Viwasupco nói lời xin lỗi.

Viwasupco cho hay, là một doanh nghiệp, công ty ý thức rằng sự lo lắng của khách hàng và sự hoang mang của người dân mới là tổn thất lớn nhất. Để đền bù Viwasupco xin được cung cấp nước miễn phí cho dân trong kỳ xảy ra sự cố, tương đương với 1 tháng tiền nước.