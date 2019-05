Nóng trong tuần: Bị bắt, mẹ nữ sinh ship gà định để lại “ám hiệu”

Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 20:32 PM (GMT+7)

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt khẩn cấp; Giết 3 bà cháu người háng xóm, chôn xác luôn trong vườn… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt khẩn cấp

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền (SN 1975, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiền là mẹ ruột của nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, nạn nhân trong vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản chấn động dư luận thời gian gần đây).

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt, khám nhà đối tượng Trần Thị Hiền

Theo một nguồn tin, các điều tra viên đang đấu tranh, lấy lời khai của bà Hiền để làm sáng tỏ vụ án. Trong đó, cảnh sát cũng tập trung làm rõ mối quan hệ của bà Hiền với Vì Văn Toán (SN 1982, trú tại bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên). Đến thời điểm này, Toán vẫn được xác định là kẻ chủ mưu, thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc, rồi sát hại nữ sinh C.T.M.D.

Trao đổi với phóng viên, bà Hà Bích Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết: “Thời điểm đó, bà Hiền phản ứng và nói: “Có gì liên quan đến tôi mà bắt. Tôi không buôn ma túy”. Nhưng sau đó, bà Hiền lại chấp hành”.

Bà Nhung cho biết thêm, tại thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt, khám nhà, bà Hiền đã nói: “Cho tôi viết cho anh Hường (chồng bà Hiền) một chữ I. Anh Hường lấy cho em chiếc điện thoại”. Ngay sau khi bà Trần Thị Hiền nói, cơ quan công an yêu cầu bà này đứng im nghe đọc lệnh, không cho chồng lấy điện thoại.

Giết 3 bà cháu người háng xóm, chôn xác luôn trong vườn

Chiều 26/5, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, còn gọi là thôn An Bình thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và 2 cháu nội bà V. là Đàm Đức T. (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên T. (3 tuổi), sống cùng thôn với nghi can.

Theo điều tra ban đầu, sáng 24/5, bà Vượng đưa 2 cháu nội đi mua bánh kẹo. Sau đó, 3 bà cháu tiếp tục xuống nhà Nhi để xin bơ.

Tuy nhiên, vì có mâu thuẫn trước đó với anh Đ.V.Q (con bà Vượng, bố của 2 cháu bé) nên quá trình nói chuyện tại cây bơ, bà Nhi đã dùng dao sát hại bà Vượng cùng hai con anh Q. Đối tượng sau đó chôn xác 3 nạn nhân cách nhà 30m.

Công an làm việc tại rẫy cà phê nơi chôn xác 3 bà cháu

Trước những ý kiến cho rằng thời gian gần đây Nghiêm Thị Nhi có những biểu hiện tâm lý không được bình thường, ông Sơn cho rằng nếu đã có nghi vấn đó thì cơ quan điều tra sẽ giám định tâm thần đối với nghi phạm cho khách quan.

Khởi tố 4 phụ nữ trong vụ "bê tông xác người"

Chiều 23/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 phụ nữ để điều tra hành vi giết người trong vụ án "bê tông xác người" xảy ra tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

4 bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và mẹ của Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ “bê tông xác người”

Trước đó, người dân phát hiện thi thể trong thùng nhựa bị đổ bê tông tại căn nhà trên nên trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm thi thể thứ 2 cũng bị bỏ trong thùng nhựa.

2 nạn nhân sau đó được xác định là Trần Trí Thành (SN 1991, ngụ TPHCM) và Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An).

Khai với cán bộ điều tra, nhóm nghi can chỉ thừa nhận giết anh Thành, còn nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu chết do bị “quỷ nhập hồn”. Trong số 4 bị can, Hà được xác định là chủ mưu vụ giết người phi tang xác. Hà khai rằng, 2 nạn nhân đều là đồng môn theo tu luyện môn phái “lạ” và môn phái khác chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.

Kỹ thuật viên y tế bị tố hiếp dâm nữ bệnh nhân

Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã ra quyết định bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.A.C (SN 1991, trú xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình nạn nhân, vào chiều 21/5 tại BV Đa khoa Quỳnh Nhai, kỹ thuật viên M.A.C. (Khoa Chẩn đoán hình ảnh) đã hiếp dâm nữ bệnh nhân 13 tuổi trong khi đang thực hiện chụp Xquang phổi cho nữ bệnh nhi này.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai nơi xảy ra sự việc

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, bệnh viện đã lắp đặt camera an ninh ở các khu vực trong bệnh viện, tuy nhiên, vì đặc thù phòng kỹ thuật chụp X-quang, bệnh nhân khi chụp cần cởi đồ ở vị trí chỉ định chụp nên bệnh viện không lắp trong phòng mà chỉ lắp ở hành lang. Camera an ninh của bệnh viện ghi lại cho thấy, vào chiều 21/5, tổng thời gian nữ bệnh nhân 13 tuổi vào phòng chụp X-quang và khi trở ra lên đến 26 phút.

"Tôi không rõ toàn bộ thời gian này KTV C. có dành để chụp X-quang cho cháu hay không, nhưng gần nửa tiếng đồng hồ là quá lâu để hoàn thành công việc chụp cho bệnh nhân. Thông thường, những trường hợp bệnh nhân chụp X-quang chỉ kéo dài khoảng 5 - 10 phút", bà Yêu cho hay.

Ngày 24/5, Công an TP.HCM vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với Cao Văn Tơ (tức danh hài Hồng Tơ, SN 1963, ngụ quận Tân Phú).

Giữa tháng 4/2019, hàng chục trinh sát công an đã ập vào căn nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, phát hiện nghệ sĩ Hồng Tơ cùng 6 người khác (có quốc tịch nước ngoài) đang sát phạt. Công an lập biên bản bắt quả tang thu giữ nhiều tang vật.

Do tính chất vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên phía Công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hồng Tơ về hành vi đánh bạc.

Sau thời gian tạm giam, công an xác định Hồng Tơ không gây nguy hiểm cho xã hội, có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa có tiền án tiền sự, nên quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với danh hài này.