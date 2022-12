Nóng trong tuần: Tổng giám đốc Bệnh viện FV kẹp cổ bảo vệ, xúc phạm công an

Tổng giám đốc Bệnh viện FV kẹp cổ bảo vệ, xúc phạm công an

Vợ chồng ông Guillon tranh cãi với người dân chứng kiến và lực lượng công an (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 5-12, ông Guillon Jean Marcel Guy Noel (62 tuổi, TGĐ Bệnh viện FV) đã đến Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM để làm việc.

Bước đầu ông Guillon thừa nhận có khống chế, lôi kéo trái ý muốn ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương, là bảo vệ nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) khi đi nhầm nhà, làm ông Hùng hoảng loạn. Ông Guillon cũng thừa nhận việc có cử chỉ xúc phạm và đe dọa lực lượng công an tại trụ sở.

Về phần bảo vệ Hùng, ông cũng đã có đơn gửi công đề nghị truy cứu trách nhiệm của ông Guillon và vợ ông này là bà Nguyễn Thị Lệ Thu.

Vụ việc xảy ra vào khuya 2-12, khi ông Hùng đang trực bảo vệ thì có hai người đàn ông ngoại quốc có dấu hiệu say xỉn đi ô tô tới. Hai người này đòi vào nhà nhưng ông Hùng giải thích không có người tên như hai ông cần tìm. Lúc này, một trong hai người ngoại quốc là ông Guillon la hét và có lời lẽ không tốt đối với ông Hùng và cả công an phường (khi đó đến để ổn định tình hình).

Làm việc với công an, cả bà Thu và ông Guillon đều cho biết là nhận được tin báo một người bạn đang bị nhồi máu cơ tim nhưng ông Guillon đã đến nhầm nhà và xảy ra vụ việc trên.

“Tôi xin lỗi và sẽ đưa ông ấy đến Bệnh viện FV để theo dõi, chăm sóc nếu ông ấy đồng ý”- ông Guillon cho biết.

Bệnh viện Mắt TP.HCM có tân giám đốc sau thi tuyển

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đã chính thức trúng tuyển.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn nhận quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào tháng 4-2017 (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Theo đó, bác sĩ Lê Anh Tuấn đã vượt qua 2 ứng viên - gồm bác sĩ (BS) CKII Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM) và BS CKII Hồ Văn Hân (Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp) - với số điểm cao nhất (thang điểm 100) tại vòng 2 – vòng thi đề án có chủ đề "Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực quản lý của Bệnh viện Mắt trong giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo".

Tìm người bị hại trong vụ án ở “Tịnh Thất Bồng Lai”

Ông Lê Tùng Vân và những đồng phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 8-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi thông báo về việc đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) - nơi từng được gọi là “Tịnh thất Bồng Lai” (sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”).

Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ này là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm.

Cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sẽ không tiếp nhận giải quyết.

Lý giải về “làng sét đánh” ở Quảng Ngãi

Những ngày qua, 17 hộ dân với 73 nhân khẩu ở làng Long Vót, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum dựng nhà hoặc che lều ở tạm vì làng thường xuyên bị sét đánh trúng.

Người dân làng Long Vót dọn nhà chuyển đến nơi mới vì giông sét xuất hiện quá nhiều

Lý giải hiện tượng giông sét nhiều bất thường, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho rằng xã Sơn Long nói riêng và huyện Sơn Tây nói chung là khu vực có địa hình cao nhất ở tỉnh Quảng Ngãi. Vào mùa hè, nơi này thường có mây đối lưu phát triển mạnh kèm theo các "ổ" giông sét hoặc lốc xoáy.

Theo ông Sỹ, ngoài nguyên nhân do yếu tố địa hình, có thể còn do yếu tố về địa chất kết hợp địa hình núi cao nên nơi đây mới có giông sét nhiều như vậy.

Ngày 6/12, ông Đỗ Thanh Vượt – Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết UBND xã đã huy động lực lượng giúp 17 hộ dân ở làng Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Có gì bên trong con tàu “ma” có dòng chữ lạ dạt vào Quảng Trị?

Nhiều ngư lưới cụ, máy móc trên chiếc tàu sắt dạt vào bờ biển

Trưa 10-12, trung tá Hoàng Bách Tùng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận, kiểm tra chiếc tàu sắt trôi vào bờ biển thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong hôm 9-12.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc tàu sắt này dài 50m, rộng 10m, cao 12m, không có người. Phía trước mũi tàu và một số vị trí khác có in dòng chữ nước ngoài (giống chữ Trung Quốc). Trên tàu có một số ngư lưới cụ đã hư hỏng và cần cẩu 3 trục dài 5m.

Tàu có 3 tầng, tầng 1 là hầm chứa máy móc, tầng 2 là bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Ước tính giá trị chiếc tàu sắt này khoảng 4 - 5 tỉ đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Triệu Vân đang làm các thủ tục pháp lý, báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và tham mưu cho các cấp xử lý chiếc tàu này theo đúng quy định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-tong-giam-oc-benh-vien-fv-kep-co-bao-ve-xuc-pham-cong...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-tong-giam-oc-benh-vien-fv-kep-co-bao-ve-xuc-pham-cong-an-a585144.html