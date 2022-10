Nóng trong tuần: Thanh niên vừa ra tù đã giết người vì... ô tô đi vượt qua mặt

Giết người vì bức xúc đi ô tô vượt qua mặt mình; Điều tra nguyên nhân 1 trẻ tử vong tại trường mầm non... là những tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.

Giết người vì bức xúc đi ô tô vượt qua mặt mình

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7/10, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân tại khu vực gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau đó, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Nạn nhân là ông Y Thim Byă (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) bị đâm 2 nhát ở vùng ngực và bụng đã tử vong.

Sau khoảng 5 giờ xảy ra vụ án, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đang trên đường tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đã khai nhận khi đi xe máy trên đường thì bị ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă.

Đáng chú ý, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày.

Điều tra nguyên nhân 1 trẻ tử vong tại trường mầm non

Chiều 7/10, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) - cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn đóng trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu Phạm Thái S. (SN 2018) học lớp chồi Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi xong bữa trưa, hơn 200 trẻ đang theo học ở trường vào giờ ngủ trưa như thường lệ. Đến 14 giờ, các cháu dậy, duy chỉ cháu S. còn nằm.

Khi cô giáo lại đánh thức thì cháu S. nằm bất động. Nhà trường lập tức đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng nhận được kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám.

Bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn, cho biết cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân cháu S. tử vong. Bố mẹ S. đi lao động nước ngoài, cháu ở nhà với ông nội.

Mẹ quay lại cảnh cha dượng cưỡng bức con để tố cáo

Ngày 5/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Hữu (SN 1989, ngụ tại xã Hiện Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, cháu Đ.T.H.T (SN 2013, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là con của chị L.U.Th và chồng cũ. Năm 2019, chị Th. chung sống và đăng ký kết hôn với Nguyễn Trọng Hữu, có 2 con chung.

Vào khoảng tháng 4/2021, chị Th. và Hữu đưa bé T. cùng 2 con lên thuê phòng trọ ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để sinh sống.

Sáng 2/4/2021, cả nhà chị Th. đến phòng trọ của anh ruột Hữu chơi và nghỉ tại đây. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lợi dụng trong phòng trọ chỉ còn cháu T. nên Hữu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Sau đó, Hữu đã đưa cháu T. lên gác để giao cấu, khi Hữu đang thực hiện thì chị Th. vô tình nhìn thấy và đã dùng điện thoại quay lại.

Thời điểm này, chị Th. không tố cáo chồng, đến lúc chứng kiến Hữu nhiều lần giao cấu với con mình, chị mới dám tố cáo và cung cấp đoạn clip Hữu giao cấu với con cho công an để làm bằng chứng.

Qua chứng nhận thương tích, bé T. được xác định đã bị rách màng trinh.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hữu để điều tra.

Bị tóm gọn vì cướp taxi nhưng không biết lái

Ngày 5/10, Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã bắt giữ đối tượng Ma Văn Tàng (SN 1989, trú tại xóm Khuôn Cướm, xã Yên Trạch, Phú Lương) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 12h ngày 4/10, đối tượng Tàng gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh, thành phố Thái Nguyên, yêu cầu xe đến đón.

Đến khoảng 13h30, Tàng chuẩn bị sẵn hung khí là dao Thái Lan dài khoảng 30cm. Khi xe taxi đến đón, đối tượng lên xe yêu cầu tài xế di chuyển ra hướng Quốc lộ 3.

Đến đoạn đường vắng, Tàng dùng dao kề vào cổ khống chế tài xế yêu cầu đưa tiền và tài sản. Nhân thời điểm đối tượng lơ là, anh tài xế taxi đẩy được con dao khỏi cổ và đạp cửa xe ra ngoài. Còn Tàng sau đó bước lên vị trí ghế lái định điều khiển xe đi nhưng không biết lái nên bị công an, người dân bắt giữ tại chỗ.

Công an xác minh trình báo trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra xác minh làm rõ vụ trộm nhiều tài sản giá trị lớn tại căn biệt thự rộng hơn 300m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Trước đó, vào sáng cùng ngày người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà phát hiện nhiều đồ đạc trong căn biệt thự bị xáo trộn. Kiểm tra lại tài sản, người nhà nữ ca sĩ này phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn bị mất nên báo với Công an TP Thủ Đức.

Các tổ nghiệp vụ đã rà soát hệ thống camera trong căn biệt thự và camera tại các tuyến đường xung quanh đồng thời ghi nhận lời khai của những người liên quan để làm rõ.

Đang trong quá trình điều tra truy xét nên số tài sản mà các đối tượng lấy đi từ căn biệt thự này chưa được công bố. Được biết căn biệt thự được một tổ bảo vệ trông coi, kiểm soát 24/24.

