Nóng trong tuần: Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình, 3 người trong gia đình tử vong

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình, 3 người trong gia đình tử vong; Xử phạt gần 19 triệu đồng chủ quán bán ly cà phê “đắt nhất Việt Nam"... là những tin nóng nhất tuần qua.

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình, 3 người trong gia đình tử vong

khoảng 20h tối 23/4, xe tải biển kiểm soát Lào, do tài xế Nguyễn Bá Đức (SN 1990), trú tỉnh Nghệ An điều khiển chở hàng nông sản đang lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Khi đến vị trí ngã ba tượng đài thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa thì xe bỗng nhiên lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh ở phía bên đường.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của vợ và 2 đứa con ông Thanh, 2 người họ hàng bị thương. Tại hiện trường, ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn.

Phó Giám đốc Sở GTVT, kiêm Chánh Văn phòng Ban ATGT Quảng Bình cho biết: ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra Ban ATGT tỉnh đã cử đoàn công tác do Giám đốc Sở GTVT - Phạm Văn Năm đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Ban ATGT huyện Minh Hoá cũng hỗ trợ mỗi người tử vong 2 triệu đồng và mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Xử phạt gần 19 triệu đồng chủ quán bán ly cà phê “đắt nhất Việt Nam"

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huy (45 tuổi, trú 1037 đường Trần Phú, TP Bảo Lộc) - người đại diện quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) gần 19 triệu đồng.

Trước đó, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một hóa đơn tính tiền đồ ăn, thức uống của quán cà phê này, trong đó mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá tới 249.000đ.

Khi các cơ quan chức TP Bảo Lộc đến kiểm tra, ông Huy cho rằng ly cà phê “Phượng hoàng lửa” là món đặc biệt của quán, có công thức riêng, gồm cà phê, trứng, mật ong rừng và một số loại rượu ngoại. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, trên menu không có cà phê “Phượng hoàng lửa” như trong hóa đơn tính tiền.

Dòng trạng thái đăng thông tin giả trên trang facebook

Sau đó, mạng xã hội lại xôn xao vì hóa đơn bán hàng khác của quán tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” lên tới 28,8 triệu đồng.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Huy để làm rõ tính xác thực của hóa đơn này. Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng 28,8 triệu đồng do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khoảng 1h13 ngày 21/4, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đám cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 trong ngôi nhà 3 tầng của nhà bà Đ.T.M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên). Đến 1h23 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương. Chiều 21/4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, bước đầu xác định ngọn lửa bắt nguồn từ sự cố chập điện của 1 chiếc xe máy, không có dấu hiệu hình sự.

Tìm nhà đầu tư là bị hại trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và một số đơn vị khác.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư là bị hại mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 091.858.6688 trước ngày 15/6/2022.

Tạm đình chỉ cán bộ Sở Nội vụ đỗ xe chắn cửa nhà, thách thức dân

Trưa 18/4, ông Bạch Trơn Đông – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sáng nay đơn vị đã họp bàn, đề nghị ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền - Công tác Thanh niên thuộc Sở tường trình báo cáo sự việc người dân tố cán bộ này có hành vi đậu đỗ xe chắn ngang cửa ra vào nhà dân ở chung cư Vicoland, TP.Huế và sau đó còn có lời lẽ thách thức.

Qua tường trình, cán bộ này có thừa nhận trong lúc nóng nảy có những lời nói, hành động thiếu kiểm soát và đã nhận sai sót. Tuy nhiên, lúc đầu 2 bên đã lời qua tiếng lại mới dẫn đến sự việc trên chứ không phải tự nhiên cán bộ này có hành động như vậy.

Ông Đông cho biết, trong thời gian này đã tạm thời dừng điều hành vị trí Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền của ông Dũng để làm rõ.

Ngày 19/4, Chị Th. Ph. (ngụ chung cư Vicoland, phường Xuân Phú; người phản ánh hành vi ông Dũng trên mạng xã hội) cho biết ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã liên hệ với chị để thăm hỏi và xin lỗi liên quan đến sự việc đáng tiếc xảy ra. Về phía ông Dũng thừa nhận mình đã sai và xin lỗi.

