Nóng trong tuần: Cô gái tử vong sau thẩm mỹ, một bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ

Chủ Nhật, ngày 20/03/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cô gái tử vong sau thẩm mỹ, một bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ; Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cô gái tử vong sau thẩm mỹ, một bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội bị tạm đình chỉ

Thông tin từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sáng 19/3 cho biết ngay khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc Anh, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện, có liên quan đến vụ việc cô gái P.T.D.H. (SN 2000) tử vong sau khi nâng mũi, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác bác sĩ Ngọc Anh từ ngày 18/3.

Cơ sở nơi chị H. tiến hành nâng mũi

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết thêm bác sĩ Ngọc Anh đã công tác tại bệnh viện khoảng nay 5-6 năm. Bước đầu bác sĩ này có thừa nhận tham gia vào việc nâng mũi cho nạn nhân. Hiện bác sĩ này đang tường trình sự việc.

Trước đó, đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng khẳng định cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai hành nghề không phép. Đây là nơi nạn nhân P.T.D.H. (SN 2000, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi đi nâng mũi cách đây 2 tháng. Hiện vụ việc này đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5

Với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch) năm nay là ngày 10/4/2022, rơi vào chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp (tức ngày 11/4). Như vậy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4/2022.

Còn Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trùng vào thứ bảy và chủ nhật, là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 2/5) và thứ ba (ngày 3/5) của tuần kế tiếp. Điều này đồng nghĩa người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2022.

Trong những ngày nghỉ lễ trên, người lao động được hưởng nguyên lương. Trường hợp người lao động làm việc vào giờ hành chính ngày nghỉ lễ trên, mức lương sẽ tính theo quy định: người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trả lại tiền hỗ trợ

Liên quan đến vụ việc nhiều lãnh đạo nhận tiền hỗ trợ COVID-19 từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, cho biết sau khi có văn bản của UBND TP về việc làm rõ nội dung này, ngày 9/3, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP đã có buổi họp với Ban giám đốc và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH TP.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM trả lời tại họp báo.

Theo đó, 18/21 thành viên Ban chỉ đạo tham dự (3 người F0 nên không dự). Sau khi nghe báo cáo công khai việc thu chi khoản tiền chi chi hỗ trợ cho các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên cũng đã phân tích thì vào khoảng tháng 12/2021, UBND TP.HCM đã có chi tiền hỗ trợ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp.

Ông Lâm cho biết, tất cả thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH TP đã thống nhất tự nguyện hoàn trả lại số tiền này vào khoản nêu trên.

Riêng đối với việc chi 97,6 triệu đồng hỗ trợ cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo thì ông Lê Minh Tấn nhận 4,6 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người là phó giám đốc, chánh và phó chánh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên Văn phòng Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng nhận được hỗ trợ với số tiền là 4,6 triệu đồng.

Cà Mau cho phép F0 triệu chứng nhẹ được đi làm

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.950.382 ca, trong đó có 4.100.211 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 164.328 ca/ngày.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu Bộ Y tế căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm (BTN) nhóm A sang nhóm B.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em, cũng như nghiên cứu tiêm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn vừa mở khu vực khám cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 chưa tiếp cận được y tế phường hoặc có bệnh nền, cấp tính.

Bên cạnh đó, từ ngày 15/3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Tại Cà Mau, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau đã cho phép F0 triệu chứng nhẹ được đi làm. Tuy nhiên, quy định này cũng nêu rõ là các đối tượng trên đi làm là tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác.

Triệu tập bảo mẫu đánh, ép bé 11 tháng tuổi ăn lại cháo vừa nôn

Lúc 9 giờ 27 phút ngày 9/3, trên trang Facebook cá nhân Ng.Tr. có đăng tải bài viết về bảo mẫu đánh trẻ lúc cho ăn và kèm theo hình ảnh, clip liên quan. Qua xác minh, Công an phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác định vụ việc trên xảy ra tại số nhà 1259 đường Hùng Vương, thuộc khu phố 7, phường Trần Quang Diệu. Cháu bé bị đánh là Tr.T.B.C. (11 tháng tuổi), con gái của vợ chồng chị Ng.T.B.Tr. (sinh năm 1999) và anh Tr.V.L. (sinh năm 1998).

Bảo mẫu Hoa tát bé gái khi cho ăn (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, gia đình anh Tr. có thuê Trần Thị Hoa (sinh năm 1998; hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; tạm trú tại TP Quy Nhơn) chăm sóc cháu C. tại nhà. Khi xem camera tại phòng ở thì vợ chồng chị Tr. phát hiện trong lúc cho con gái mình ăn, Hoa liên tục dùng tay đánh vào mặt, vào trán cháu bé nhiều cái. Đến khi cháu C. nôn thì Hoa múc cháo mà bé vừa nôn ra tiếp tục ép bé ăn và dùng tay tát vào mặt bé…

Ngày 15/3, Công an phường Trần Quang Diệu đã có báo cáo gửi Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu và Công an TP Quy Nhơn về vụ việc này. Công an đã triệu tập Hoa và mời các bên liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanco-gai-tu-vong-sau-tham-my-mot-bac-si-benh-vien-ung-buou-ha-noi...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuanco-gai-tu-vong-sau-tham-my-mot-bac-si-benh-vien-ung-buou-ha-noi-bi-tam-dinh-chi-502022203195913938.htm