Nóng trong tuần: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương khai hối lộ ông Phan Văn Vĩnh 60 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 20:24 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam; Hé lộ cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương khai hối lộ ông Phan Văn Vĩnh 60 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội danh “Đưa hối lộ” đối với Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - hai đối tượng cầm đầu vụ cờ bạc ngàn tỷ qua mạng gây chấn động dư luận thời gian qua. Các đối tượng này đã khai đưa hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh hơn 60 tỷ đồng.

Tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị bắt vì liên quan đến tổ chức đánh bạc qua mạng. Ảnh: PV.

Con số này hiện đang được Cơ quan điều tra tiếp tục tập trung làm rõ dựa trên căn cứ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ vật chất khác. Tuy nhiên, qua rất nhiều lần hỏi cung, đấu tranh, bị can Phan Văn Vĩnh vẫn không thừa nhận hành vi nhận hối lộ này dù đã thể hiện rất trung thực, thành khẩn đối với những hành vi liên quan khác trong vụ án.

Tính đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Dương bị khởi tố nhiều tội danh nhất. Đây cũng là đối tượng đã nộp lại cho Cơ quan điều tra gần 1.000 tỷ đồng thu lời bất chính từ đường dây cờ bạc.

Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận

Sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) phát hiện một mô đất mới cạnh gốc keo. Nhìn kỹ, chị thấy cùi chỏ và chân em bé lòi ra ngoài nên hô hoán và cùng người nhà đào lớp đất lên thì phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Sức khỏe bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất hiện đã ổn định, bé ngủ và bú tốt

Sau khi vệ sinh bé, gia đình đưa bé đến trạm xá địa phương để cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi để tiếp tục điều trị. Bé trai nặng 2kg, trên mặt có vết thương hở.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người chôn sống cháu bé là Trần Thị Á Khương (SN 1978). Tại cơ quan công an, bà Khương thừa nhận mình chính là mẹ đẻ của bé trai bị chôn sống. Tuy nhiên, bà này tỏ ra rất khù khờ, không biết mình đã gây ra chuyện lớn.

Ngay khi thân thế người chôn sống cháu bé được tiết lộ, thay vì buông những lời đả kích, phẫn nộ, hầu hết người dân địa phương chỉ buồn, giận và xót thương cho số phận người mẹ vừa nghèo khổ lại mang trong người bệnh động kinh lúc tỉnh, lúc mê.

Hiện, co quan chức năng đang tiếp tục thực hiện các thủ tục khám sản khoa, giám định tâm thần, đồng thời giám định ADN của bà Khương để làm cơ sở cho việc khởi tố bị can.

Hiện sức khỏe cháu bé đã bình thường, cháu ngủ và bú tốt.

Hàng loạt cán bộ đường sắt bị đình chỉ vì để xảy ra tai nạn tàu liên tiếp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị này đã họp và quyết định đình chỉ những cán bộ liên quan tới 5 vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong những ngày vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rạng sáng 24/5

Cụ thể, liên quan vụ 2 tàu hàng đâm nhau ở Ga Núi Thành, VNR đã đình chỉ công tác với Trưởng Ga Núi Thành (Quảng Nam) thuộc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình; Công ty quản lý Ga Núi Thành đã đình chỉ công tác với Cung trưởng cung chắn.

Với vụ tàu hàng lật 2 toa ở Yên Xuân (Nghệ An): Giám đốc Chi nhánh Toa xe Vinh – thuộc Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã kiểm điểm và nhận mọi trách nhiệm về vụ tai nạn và sẽ tự chịu mọi chi phí liên quan tới khắc phụ hậu quả, sửa chữa toa xe hư hỏng.

Với vụ tai nạn tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai đã bị đình chỉ công tác. Đồng thời, hai người gác chắn tại nút giao đường sắt nơi xảy ra tai nạn đã bị cơ quan điều tra Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

“Cơn mưa độc đắc” của tỷ phú Vietlott

Sáng 3/6, Vietlott cho biết đã xác định 1 vé Power 6/55 thuộc kỳ quay số tối 2/6 trúng giải Jackpot 1 hơn 40 tỉ đồng. Vé này có dãy số 05-07-17-22-32-33 được bán từ điểm bán hàng 6A đường số 6, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM (thuộc đại lý Cỏ Bốn Lá).

Trước đó, tại kỳ quay số ngày 31/5, Vietlott cũng xác định 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 3,7 tỉ đồng được bán ở thành phố Cần Thơ.

Kết quả kỳ quay 131 của Power 6/55

Cũng tại Cần Thơ, vào ngày 19/5, thị trường ghi nhận một điểm bán hàng bán 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 hơn 42 tỉ đồng.

Còn ngày 22/5 thì có 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,6 tỉ đồng được bán ở thành phố Đà Nẵng.

Đến ngày 25/5, thị trường lại có 1 vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot với số tiền trúng thưởng 21,6 tỉ đồng. Vé này được bán ra từ điểm bán hàng 1416 đường 3 tháng 2, quận 11, TPHCM (thuộc đại lý Fortuna).

Như vậy, sau khi người trúng gần 304 tỉ đồng xuất hiện vào ngày 18/5 (đã hoàn tất việc nhận thưởng vào ngày 22/5) thì chỉ 2 tuần tiếp theo, vé số Vietlott liên tục có vé trúng độc đắc với tổng số tiền trên 111 tỉ đồng.

2 vụ TNGT nghiêm trọng cướp đi sinh mạng 6 mẹ con thai phụ

Sáng 31/5, anh Nguyễn Văn H. chở vợ (đang mang thai 8 tháng) và con gái lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng Quốc lộ 32 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi đến gần trường THPT Minh Khai, xe anh H bị xe tải đang lùi đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hà Nội

Sau cú va chạm, xe máy bị xe tải cuốn vào gầm, người phụ nữ đang mang bầu ngã ra đường, thai nhi trong bụng văng ra thương tâm. Ngay sau đó, 3 mẹ con được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Khi chiếc xe bị cuốn vào gầm tôi đã hét rất lớn để lái xe tải biết nhưng họ không nghe thấy gì. Vụ việc xảy ra quá nhanh. Đến lúc tới viện tôi mới biết vợ con mình đã tử vong!” - anh H đau đớn kể lại.

Hiện, tài xế xe tải gây tai nạn Bùi Tuấn Anh (SN 1992) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 1/6, một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại Bình Dương.

Vào thời điểm trên, chị T.N.L. (27 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7) điều khiển xe máy chở con gáilưu thông trên đường ĐT743 (thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo. Cú va chạm khiến con gái chị tử vong tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại Bình Dương

Người mẹ cùng bé sơ sinh được chuyển đi cấp cứu, nhưng chị L tử vong sau đó.Đến đêm 2/6, thai nhi 7 tháng tuổi cũng đã qua đời.

Công an đã làm việc với tài xế Trần Hữu Thông (36 tuổi, người điều khiển xe đầu kéo).