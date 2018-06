Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 19:24 PM (GMT+7)

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị N.L. tử vong

Chiều 3.6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết công an đã làm việc với tài xế Trần Hữu Thông (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) người điều khiển xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị T.N.L. (27 tuổi, quê Tiền Giang) cùng con gái T.K.Q. (3 tuổi) và thai nhi 7 tháng tuổi (giới tính nam) bị văng khỏi bụng mẹ.

Theo cơ quan công an, qua đánh giá ban đầu công tác khám nghiệm hiện trường, chị N.L. điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu quan sát nên đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Thông điều khiển.

Hiện công an đang chờ kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường, phương tiện từ cơ quan chuyên môn để đánh giá khách quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, chiều 1.6, chị N.Lmang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy chở con gái T.K.Q. lưu thông trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo. Cú va chạm khiến bé Q. tử vong tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng chị N.L. Người mẹ cùng bé sơ sinh được người dân chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị N.L tử vong sau đó.

Đến đêm 2.6, thai nhi 7 tháng tuổi cũng đã qua đời tại bệnh viện sau gần 2 ngày nỗ lực cấp cứu.